Bu kadarı da fazla! CHP’den Gazi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'a büyük saygısızlık

Eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ın Gölbaşı Belediye Meclis Toplantısı'na katıldığı esnada CHP'li Meclis üyelerinin salona gelmediği öğrenildi. 15 Temmuz gecesi vatanı ve vatandaşı için kendini ortaya atan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Turgut Aslan'a yapılan saygısızlığı kınayan AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, Aslan'ın konuşmasından hemen önce CHP'li üyelerin salonu terk ettiğini söyledi. Karaaslan "CHP'li meclis üyelerini kınıyorum. Darbeyi TV'den izleyen CHP Genel Başkanının partisinin meclis üyelerine yakışan da meclise girmemekti" dedi.

CHP 15 TEMMUZ RUHUNA TERS DÜŞTÜ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 15 Temmuz'da otobüsleri ücretsiz yapmadığını hatırlatan Karaaslan şunları söyledi: "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'dan bir gün önce 14 Temmuz gecesi 'Başkent Spor Zirvesi' adı altında Gençlik Parkı'nda konser düzenlemişti ama 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek, milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler" diye konuştu.

Aslan belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz'da bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT ve Türksat binası ile Özel Harekât binasına tereddüt etmeden koşarak giden, çıplak elleriyle, silahlı hainleri etkisiz hale getiren kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz..."

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aslan, 1962 yılında Çorum’un Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olan Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

15 Temmuz’da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak ”gazi’ unvanı almıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Aslan’a 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.