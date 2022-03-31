Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Altay - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta'da hangi yarışmacı diskalifiye oluyor? Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye olan gelin ve kaynana kim?Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii girişine "tuvalet" tabelası koydu!Beyonce full transparan, taş detaylı elbisesiyle akılları baştan aldı! Demet Akalın görünce çıldıracak!GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Enderun usulü teravih namazı nasıl kılınır 2022? Enderun usulü teravih namazı nedir, kaç rekat?Bakan Soylu muhalefet partilerine sert çıktı: "Aslı vatana ihanettir"Kanal D Sadakatsiz 54. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii girişine "tuvalet" tabelası koydu!

Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii girişine "tuvalet" tabelası koydu!

CHP'li İBB'nin camii önüne koyduğu "Tuvalet" tabelası görenleri şaşkına çevirdi. "Koyacak başka bir yer mi bulamadınız?" diyen okurlar, İmamoğlu'na ateş püskürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. İETT, Metro, Metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında rastlanan olumsuz durumlar, kış soğuğunda vatandaşı mağdur ederken, son olarak gündemde deprem etkisi yaratan Çırağan'da bulunan ağaçları katleden İBB vatandaşı çileden çıkarmıştı. Benzersiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB'ye ait olan bir tabela tam da camii kapısının önüne yerleştirildi.

Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii kapısının önüne tuvalet tabelası koydu!

"BAŞKA YER Mİ YOKTU?"

CHP'li İBB'nin İstanbulluya yaşattığı sıkıntı yetmiyormuş gibi dinle alay edercesine camiinin önüne yerleştirilen tuvalet tabelası cemaati sinirlendirdi. Görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan vatandaşa "Koyacak başka yer bulamamışlar mı?" şeklinde yorumlar geldi.

 Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii kapısının önüne tuvalet tabelası koydu!Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii kapısının önüne tuvalet tabelası koydu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT