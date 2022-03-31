Bu kadarı fazla artık, Müslümanlarla alay ediyorlar! CHP'li İBB, camii girişine "tuvalet" tabelası koydu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. İETT, Metro, Metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında rastlanan olumsuz durumlar, kış soğuğunda vatandaşı mağdur ederken, son olarak gündemde deprem etkisi yaratan Çırağan'da bulunan ağaçları katleden İBB vatandaşı çileden çıkarmıştı. Benzersiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB'ye ait olan bir tabela tam da camii kapısının önüne yerleştirildi.

"BAŞKA YER Mİ YOKTU?"

CHP'li İBB'nin İstanbulluya yaşattığı sıkıntı yetmiyormuş gibi dinle alay edercesine camiinin önüne yerleştirilen tuvalet tabelası cemaati sinirlendirdi. Görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan vatandaşa "Koyacak başka yer bulamamışlar mı?" şeklinde yorumlar geldi.