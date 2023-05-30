Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!

Kayseri'de 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.

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Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNU İÇKİ MASASINA ÇIKARIP OYNATTILAR

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti. Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!

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KAYNAK: İHA

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