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  3. Bu kadarına da pes dedirtti! Hırsızlık yaptığı apartmanın yöneticisine çıkarken selam verdi

Bu kadarına da pes dedirtti! Hırsızlık yaptığı apartmanın yöneticisine çıkarken selam verdi

Antalya'da bir apartmanın deposundan eşyalar çalan hırsızın, bina çıkışında apartman yöneticisiyle karşılaştığı esnada apartman yöneticisine selam vermesi kameralara yansıdı.

Bu kadarına da pes dedirtti! Hırsızlık yaptığı apartmanın yöneticisine çıkarken selam verdi

İzleyenleri güldüren olay, dün gündüz saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın deposuna giren kimliği belirsiz hırsız, buradan bazı eşyalar alıp bina çıkışına yönlendi. Bu sırada apartman yöneticisiyle karşı karşıya gelen hırsız, hiç istifini bozmadan yürümeye devam etti, yöneticinin yanından geçerken de selam verdi. Apartman yöneticisi durumu süzemezken, hırsız binadan uzaklaştı. Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi ve gerçekle yüzleşti.

Güvenlik kameralarında apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına oldukça şaşırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan bina sakinleri, hırsızın rahat tavırlarına ilişkin, "Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor" yorumunda bulundu.

Bu kadarına da pes dedirtti! Hırsızlık yaptığı apartmanın yöneticisine çıkarken selam verdi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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