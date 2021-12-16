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  3. Bu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Bu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Düzce'de bir dilencinin üzerinde 11 bin 810 lira çıktı. Dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Düzce'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri  iş yerlerine girerek dilencilik yapan bir kişiyi takibe aldı.

Dilencilik yapan şahıs, Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde ekipler tarafından yakalandı.

Karakola götürülen dilencinin yapılan üst aramasında 11 bin 810 lira çıktı.

 Paraya el konulurken Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DİLENCİLİĞİ MESLEK HALİNE GETİRENLERE PARA VERMEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Dilencinin üzerinden çıkan parayı görünce şaşırdıklarını belirten Diner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızdan dilenciliği meslek haline getiren kişilere kesinlikle para vermemelerini rica ediyoruz." 

Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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