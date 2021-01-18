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  3. Bu kadarına da pes! Hırsızlar iki evin kapısı ile sokaktaki rögar kapaklarını çaldı

Bu kadarına da pes! Hırsızlar iki evin kapısı ile sokaktaki rögar kapaklarını çaldı

Edirne'de, sık yaşandığı iddia edilen rögar kapağı hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Medresealibey Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişilerce iki evin kapısı ile sokakta bulunan rögar kapakları sökülerek çalındı.

Bu kadarına da pes! Hırsızlar iki evin kapısı ile sokaktaki rögar kapaklarını çaldı

Edirne Medresealibey Mahallesi Mahalle Muhtarı Nesrin Günay, mahallelerinde son aylarda hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çekti. Demir rögar kapakları son yıllarda hızsızların gözdesi haline geldi. Aynı sokak üzerinde bulunan iki demir rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

"BU ARALAR HIRSIZLIK OLAYLARI SIK OLMAYA BAŞLADI"

Medresealibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, rögar kapaklarının çalınmasıyla açıkta kalan çukurların vatandaşlar açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Muhtar Günay, son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çekerek, "Mahallede Kapılı Sokakta iki günden beri iki rögar kapağı çalındı. Ayrıca iki evin demir kapısı ve çeşmeler çalındı. Rögar kapakları tehlike arz ediyor. Bu aralar hırsızlık olayları çok sık olmaya başladı. Bu demirleri neden söküp çalıyorlar bilmiyorum. Virüsten dolayı birçok kişi işsiz kaldı ondan mıdır bilmiyorum" dedi.

Bu kadarına da pes! Hırsızlar iki evin kapısı ile sokaktaki rögar kapaklarını çaldı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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