Sosyal medya fenomenlerine şok! 7'den 70'e herkesin tepki gösterdiği olayda yeni gelişme

Kanada'nın ünlü sosyal medya fenomenleri, 30 Aralık'ta Montreal'den yılbaşı etkinlikleri için Meksika'nın Canvun kentine havalanan uçakta parti yaptı. Koronavirüs ve uçuş kurallarını ihlal eden fenomenlerin görüntüsü tepki çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi. Görüntülerin yayılması sonrası 130 yolcunun 5 Ocak’taki dönüş uçuşu iptal edilmiş, birçok havayolu şirketinin taşımayı reddettiği yolcular Meksika’da mahsur kalmıştı.

KANADA SAĞLIK BAKANI DUCLOS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos yaptığı açıklamada gruptaki 27 kişinin 4 farklı uçuşla Kanada’ya döndüğünü ifade etti.

Havayolu şirketinin adını paylaşmayan Duclos, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepsi hava sınırında durduruldu ve sorguya çekildi. Daha sonra hepsi test edildi. Seyahatleri boyunca uymaları gereken tüm sağlık kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi”

KURALLARI İHLAL ETTİLER

Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, “Transport Canada, bu uçuşla ilgili olarak havayoluyla temasa geçti. Bakanlık, Transport Canada yönetmeliklerine ve gerekliliklerine uyulmadığını tespit ederse yolculara suç başına 5 bin Kanada doları kadar para cezası verilebilecek” ifdadelerine yer verildi.

Etkinliğin organizatörü ve 111 Private Club'ın kurucusu James Awad, uçağa binmeden önce herkesin Covid-19 için test edildiğini belirterek, etkinlik için yalnızca katılımcıların seyahat edeceği bir uçağın Sunwing Havayolu'ndan kiraladığını sözlerine ekledi.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU DE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaptığı açıklamada, söz konusu yolcuları "aptallar" olarak nitelendirerek, "İnsanların tümüyle sorumsuz bir şekilde kendilerinin, vatandaşların, havayolu şirketi çalışanlarının hayatını tehlikeye atması yüze bir tokat gibi çarpıyor" ifadelerini kullandı.