Bu kadarına pes! Otizmli çocukları yuhaladılar...

Aksaray'da insanlığı sorgulatan bir olay yaşandı.Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia ediliyor.

"O ÇOCUKLAR SİZİN ÇOCUKLARINIZ OLSAYDI NE YAPACAKTINIZ?"

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, “Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?” diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup “otizmli çocukları istemiyoruz” diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?

Vicdanları yaralayan olayın ardından Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı: