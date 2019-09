Bu kafenin tüm çalışanları down sendromlu bireyler

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan Aktif Yaşam Merkezi içinde down sendromlu bireylerin çalıştığı +1 kafenin açılışını yaptı.

Açılış konuşması yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır büyükşehir belediyesinin hizmet olarak sunduğu bu ortamı vatandaşlarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak hayatın her alanında, özellikle sosyal alanda bir sosyal belediyecilik yapma şiarı ve amacıyla yola çıktıklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Her birinizin ve Diyarbakır'da yaşayan her bir vatandaşımızın bizden beklentisini karşılamak zorlukları aşmasına katkıda bulunmak ve onların her dem ve her zaman onların yanından olmak konusunda bir kararlılığı sergiliyoruz. Özellikle bireysel ve toplumsal anlamda her bir vatandaşımızın yanında olmayı, zorlukları aşmasında katkıda bulunmayı onlarla sımsıkı sarılarak bir gönül bağı kurmaya başlıyoruz. Down sendromlu ve buna bağlı süreçlerde ailelerimizin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları biliyoruz. Bunların aşılmasından imkanlarımızın hepsini kullanarak bugün burada açtığımız ve doğrudan bu çocuklarımız buluşacak hizmet verecek sosyal tesislerinde sayısını çoğaltacağımızı paylaşmak istiyorum sizlerle. Özellikle hayattaki engelleri, karşılaştığınız engelleri kaldırmayı, onları kaldırarak sizleri hayatla buluşmanızı, güzellikleri paylaşmanızı ve beklentileri karşılamanızı belediyecilik anlayışı olarak taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda binalarımızın erişiminden başlayarak bütün binaların engelli erişimine uygun olması, kaldırımlarımızın bu doğrultuda yeniden yorumlanması, trafik ışıklarımızın sesli sinyal ve ışık sağlayarak adeta herkes için hizmet verilecek bir boyutta taşınması. Toplu taşıma imkanlarında biliyorsunuz gelir gelmez düzeltmiştik. Büyükşehir belediyesi sosyal hizmetler dairesinde sırf sizinle ilgilenecek ilgili şube müdürlüklerimizin yeniden tanımlanmasını yaptık" dedi.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet ettikten sonra kafeden ayrıldı. Kafede çalışanların tamamının down sendromlu bireylerden oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İHA