Bu kampanyaya başvuran herkese 1.500 TL hediye! Milyonlarca banka müşterisi paraya doyacak

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 15 Haziran - 15 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere katılan müşterilere hediye olarak 1.500 TL verileceği duyuruldu. Kampanya, Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi olan müşteriler için geçerli olup, Troy mağazalarında yapılacak 20.000 TL ve üzeri tek seferlik Mac alışverişlerinde geçerlidir.





Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin, Bankkart veya Bankkart Genç ile Troy mağazalarında yapacakları Mac alışverişlerinde 20.000 TL ve üzeri bir tutarı tek seferde ödemeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan müşteriler, Bankkart Lira olarak 1.500 TL hediye kazanacaklardır. Kampanya süresince müşteriler, sadece bir kez kampanyadan faydalanabilecekler ve en fazla 1.500 TL Bankkart Lira kazanabileceklerdir.

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Duyuruda ayrıca, kampanya koşullarını sağlayan müşterilere Bankkart Liralarının anında yükleneceği belirtilmektedir. Yani, alışveriş işlemi tamamlandıktan sonra Bankkart Liraları hemen kullanılmaya başlanabilecek.

Bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerine Mac alışverişlerinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Katılımcılar, 1.500 TL'lik hediyeyle birlikte alışverişlerini daha ekonomik hale getirebilir ve bu tutarı başka harcamalarda kullanabilirler. Kampanya detaylarına Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi veya şubelerinden ulaşabilirsiniz.