Bu kan seni unutur mu projesi star aldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay işbirliğinde hazırlanan "Bu Kan Seni Unutur Mu? Projesi tanıtım toplantısı Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Okul müdürleri, öğretmenler ve Kızılay Çorum Şubesi yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kan bağışının her zaman yapılması gereken bir alışkanlık haline gelmesinin önemine dikkat çekerek, "Kan bağışı hem insanlara faydalı olmak hem de sağlıklı olmak demektir. Kan her zaman ihtiyaçtır. Kan bağışlayarak üç kişiye hayat vermiş oluyoruz. Milli Eğitim camiası olarak öğretmen ve öğrencilerimizle bu bilinçte olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin geleceğin bağışçısı olmaları için çalışıyoruz." dedi.

Konya Kızılay Kan Bağış Merkezinden Özlem Arslan Kuru'da yaptığı sunumda: "Kanın muadili yok. Kan bağışının sosyal sorumluluk olduğu bilincini oluşturmalıyız. Kan bağışı hepimiz için bir görevdir. Kan bağışlayarak üç kişiye hayat verme duygusunu herkesin yaşamasını istiyoruz." diyerek kan bağışının toplumsal önemini anlattı.

Bu Kan Seni Unutur Mu? Projesi ile eğitimin tüm kademelerinde kan bağışının önemi anlatılarak, kan bağışının sosyal sorumluluk haline getirilmesini ve kan ihtiyacının bilinçli, karşılık beklemeden gönüllülük esasına dayalı bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA