Bu Karı - koca açık ilişkinin kitabını yazar! Ünlü çift birbirlerinin sevişme sahnelerini izleyip partnerlerinden 'ipucu' alıyor! İngiliz aktör Catherine Tyldesley kendisi gibi aktör olan kocasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşürdü. Ünlü çift rol gereği başka oyuncularla yaptığı sevişme sahnelerinde farkettikleri ipuçlarını kendi evliliklerinde uyguluyor.

1 5 İngiliz aktör Catherine Tyldesley'in bir gazeteye verdiği röportajda yaptığı bir itiraf, duyanları dehşete düşürdü.