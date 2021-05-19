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  3. Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Kars'ta iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi birbirini silahla yaralarken olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Kars'ta husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Atatürk Caddesi'nde karşılaşan K.M. (67) ile husumetlisi Y.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirlerini silahla yaralayan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirdi. Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Bu kavgada silahlar konuştu! Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

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