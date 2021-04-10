Bu kez ambulans yardım bekledi! Kara saplanan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti

Konya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından buzlu zeminde yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ve araçlar, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak yollarına devam edebiliyor. Hasta taşıyan ve Hüyük-Doğanhisar Karayolu üzerinde buzlu zeminde yoldan çıkarak kara saplanan sağlık görevlilerinin imdadına Beyşehir'de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yetişti.

İŞ MAKİNASI TARAFINDAN KURTARILDI

Konakkale-Başlamış mahalleleri arasında kara saplanınca yoluna devam edemeyen ambulans, noktaya intikal eden iş makinesi tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı ve hastaneye gitti. Öte yandan, iş makineleri bölgede yoldan çıkan çok sayıda aracı kara saplandığı yerden çekerek mahsur kaldığı yerden kurtarıp yol üzerine çıkardı. Yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi istendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı