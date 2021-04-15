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  3. Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bursa'da bisiklet sürücüleri yol verme kavgasına tutuştu. İki kişi arasında sokak ortasında çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bursa'da bisiklet sürücüsü iki kişi sokak ortasında yol verme kavgasına tutuştu, yumruklar konuştu. İddiaya göre, iki bisiklet sürücüsü Hürriyet Mahallesi, Hürriyet caddesi üzerinde birbirlerine yol vermeme sebebinden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki sürücü birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavga "bu kadarına da pes" dedirtti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından an be an kaydedilen görüntülerde iki bisiklet sürücüsünün kavgasını çevredeki bir vatandaş araya girerek sonlandırdı. Yaşanan olay sonrası iki genç hiç bir şey olmamış gibi bisikletlerine binip uzaklaştılar.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bu kez de bisiklet sürücüleri birbirine girdi! Yol verme kavgasında yumruklar konuştu

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