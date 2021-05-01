Bu kez de İzmir'de: Borçlarını ödeyemeyen kahvehane sahibi Erdal Şenözpak intihar etti!
İzmir'in Buca ilçesinde 10 yıldır kahvehane işlettiği öğrenilen iki çocuk sahibi 50 yaşındaki Erdal Şenözpak, pandemi yüzünden iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemeyince bunalıma girerek hayatına son verdi.
Yeni tip koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen kişiler arasında yer alan küçük esnaftan kötü haberler üst üste geliyor. Bugün öğle saatlerinde, evinin önündeki çardakta kendisini iple asarak intihar eden Murat Gümüş'ün ardından, İzmir'in Buca ilçesinde kahvehane işleten 50 yaşındaki Erdal Şenözpak'ın da hayatına son verdiği öğrenildi.
BUNALIMA GİRMİŞTİ
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şenözpak'ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği, ciddi sıkıntılar yaşadığı için bunalıma girdiği belirtildi.
Hiç kimsenin bulunmadığı sırada, silahla kalbine ateş eden Şenözpak olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcılıkça olay yerinde yapılan inceleme sonrası Şenözpak’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.