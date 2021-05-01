Bu kez de İzmir'de: Borçlarını ödeyemeyen kahvehane sahibi Erdal Şenözpak intihar etti!

Yeni tip koronavirüs salgınından en olumsuz etkilenen kişiler arasında yer alan küçük esnaftan kötü haberler üst üste geliyor. Bugün öğle saatlerinde, evinin önündeki çardakta kendisini iple asarak intihar eden Murat Gümüş'ün ardından, İzmir'in Buca ilçesinde kahvehane işleten 50 yaşındaki Erdal Şenözpak'ın da hayatına son verdiği öğrenildi.

BUNALIMA GİRMİŞTİ

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şenözpak'ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği, ciddi sıkıntılar yaşadığı için bunalıma girdiği belirtildi.

Hiç kimsenin bulunmadığı sırada, silahla kalbine ateş eden Şenözpak olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılıkça olay yerinde yapılan inceleme sonrası Şenözpak’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.