Bu kez fena yakalandınız! AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki: Vatanseverliğin zerresi olmayan bu ucube ortaklıktan her şey beklenir

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan Özalan, Semra Güzel olayıyla ifşa olanın yalnızca HDP olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin de ifşa olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin teröriste terörist demeyen HDP ile ittifak halinde olduğunu söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yerel seçimler sonrası ana muhalefet partisine geçen belediyelerde iş, imkan ve güç verilerek HDP'nin ödüllendirildiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP ile İYİ Parti, teröriste terörist demeyen HDP ile ittifak halinde. Yerel seçimde işbirlikleri açıkça görüldü. Sonrasında ise CHP kazandığı belediyelerde; iş, imkan ve güç vererek HDP'yi ödüllendirdi. Ve hala bu borcu ödüyorlar. Berasber fidan dikiyorlar, 'HDP dostumuz' diyorlar, Selaattin Demirtaş'a özgürlük isteyip beraber kahvaltı yapmak istiyorlar. Sonra da millete dönüp 'ittifak yok' diyorlar. Hem de HDP açıkça !muhalefet iktidar olursa ülkeyi biz yöneteceğiz! diyorken... Bunlar milletin aklıyla alay ediyor. HDP'li sözde vekil Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı. Ne Akşener, ne de Kılıçdaroğlu ağzını açtı. Kemal Kılıçdaroğlu, 'HDP'nin PKK ile ne ilgisi var?' diyordu, Meral Akşener, HDP'ye 'Meşru muhatabımız' diyordu. Şimdi PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li sözde vekili de savunacak mısınız? Teröristbaşının heykelini dikeceğini söyleyen Selahattin Demirtaş'ı savundular, milletin parasını dağa hizmet için kullanan belediye başkanlarını savundular, şehit polisine küfreden Lütfi Türkkan'ı savundular, vatanseverliğin zerresi olmayan bu ucube ortaklıktan her şey beklenir."

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı