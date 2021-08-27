Bu kez kesin bitti! Ünlü oyuncu Büşra Develi ve Cem Aktay ilişkisi sona erdi!

Caroline Koç’un ablası Madeleine Giraud’un oğlu Cem Aktay’la 2019 yılından beri birlikte olan Büşra Develi yeniden yalnız kaldı. Pandemi sürecini sevgilisinin Söke’deki çiftliğinde birlikte geçiren Büşra Develi'nin kıskançlık krizleri nedeniyle ilişkinin zedelendiği ve bu yüzden ayrıldıkları iddia edildi.

KISKANÇLIKTAN BUNALDI

Daha önce de bir kez ayrılıp barışan Büşra Develi ve Cem Aktay'ın bu sefer kesin olarak ilişkiyi sonlandırdıkları söyleniyor. Oyuncu Büşra Develi'nin kıskançlıklarından çok bunaldığı öğrenilen Cem Aktay'ın daha fazla dayanamadığı konuşuluyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün 28. yaşına giren oyuncu dostlarıyla doğum gününü kutladı. Bu özel gününde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Develi takipçilerine “Ben iyiyim” mesajı verdi.

Bir süredir görüşemediği yakın arkadaşı Melisa Şenolsun ile doğum gününde bir araya gelen Büşra Develi arkadaşıyla hasret gidererek dertleşti.

Melisa Şenolsun sevgilisi Umut Evirgen’den, Büşra Develi de iki yıldır birlikte olduğu Cem Aktay’dan daha yeni ayrıldı.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 4 kız kardeştirler. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır.

Büşra Develi kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

Cem Aktay kimdir, nereli, kaç yaşında?