Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hareket! Marcus Aral tarafından denize atıldıktan sonra çareyi bakın neyde buldu!Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!Cam Ahtapot görenleri kendine hayran bıraktı, okyanusun derinliklerinde görüntülendi!İstanbullular dikkat! Ümraniye'de saatlerce süren su kesintisi yaşanacakİstanbullular dikkat 9 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 12 Temmuz Pazartesi? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Silivri su kesintisi!2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?Demediklerini bırakmayıp ardından barışmışlardı! İşte Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması!2021 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta 2021? https://ais.osym.gov.tr başvuru yap!2021 YÖKDİL 2 başvuru ne zaman? YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı!Altay Bayındır'a Hollanda devinden kanca! Ajax teklife hazırlanıyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Bu kez şiddet mağduru da şiddeti uygulayan da kadın! Öfkeli kadınların kavgasında bıçaklar çekildi, görenler dehşete kapıldı

Bu kez şiddet mağduru da şiddeti uygulayan da kadın! Öfkeli kadınların kavgasında bıçaklar çekildi, görenler dehşete kapıldı

Adana'da meydana gelen olayda tartışan iki kadının kavgası kanlı bitti.  Büşra K. isimli kadın , tartıştığı Fas uyruklu Naime E.'yi elinden ve boynundan bıçakladı.

Bu kez şiddet mağduru da şiddeti uygulayan da kadın! Öfkeli kadınların kavgasında bıçaklar çekildi, görenler dehşete kapıldı

Adana'da şoke eden şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Kanlı biten bıçaklı kavganın taraflarının kadın olması görenleri hayrete düşürdü. 

TARTIŞTIĞI KADINI ELİ VE BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Adana'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta meydana gelen olayda Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E. birbirlerine girdi. İki kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gerilimin yükselmesi üzerine sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan   Büşra K., bıçağa sarıldı ve Fas uyruklu kadına saldırmaya başladı. Bıçağı görünce korkuya kapılan kadın olay yerinden kaçmaya başladı. 

3130550-3c2eecfe16583f96149c6fbbb0488747.jpg

TANIDIĞININ EVİNE SIĞINDI

Fas uyruklu Naime E., kendisine bıçakla saldıran öfkeli kadından kurtulmak için bir tanıdığının evine sığındı. Bıçaklı kavgada boynundan ve elinden yaralanan Naime E. kanlar içerisinde kaldı. Kazaya şahit olanların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

3130550-810x458.jpg

Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Faslı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Büşra K. gözaltına alındı. Polis suç aleti bıçağa el koyarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3130550-c71ad9601153bb01be324db7d0f39435.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT