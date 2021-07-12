Bu kez şiddet mağduru da şiddeti uygulayan da kadın! Öfkeli kadınların kavgasında bıçaklar çekildi, görenler dehşete kapıldı

Adana'da şoke eden şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Kanlı biten bıçaklı kavganın taraflarının kadın olması görenleri hayrete düşürdü.

TARTIŞTIĞI KADINI ELİ VE BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Adana'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta meydana gelen olayda Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E. birbirlerine girdi. İki kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Gerilimin yükselmesi üzerine sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Büşra K., bıçağa sarıldı ve Fas uyruklu kadına saldırmaya başladı. Bıçağı görünce korkuya kapılan kadın olay yerinden kaçmaya başladı.

TANIDIĞININ EVİNE SIĞINDI

Fas uyruklu Naime E., kendisine bıçakla saldıran öfkeli kadından kurtulmak için bir tanıdığının evine sığındı. Bıçaklı kavgada boynundan ve elinden yaralanan Naime E. kanlar içerisinde kaldı. Kazaya şahit olanların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Faslı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Büşra K. gözaltına alındı. Polis suç aleti bıçağa el koyarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.