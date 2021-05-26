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  3. Bu kez tarih verdi! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor

Bu kez tarih verdi! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yaptığı açıklamada üst yöneticilik görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını belirtti.

Bu kez tarih verdi! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevi bırakıyor

Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, kurucusu olduğu Amazon’daki görevini  yaz aylarında bırakacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Bezos bu kez tarih verdi.

5 TEMMUZ'DA GÖREVİ BIRAKIYOR!

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un CEO'su Jeff Bezos, yaptığı açıklamada şirketin 5 Temmuz 1994 yılında kurulduğunu anımsatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini vurguladı.

Görevi 5 Temmuz'da bırakacağını duyuran Bezos'un açıklaması dikkat çekti.

Yeni CEO Andy Jassy için tam dönüşüm ise üçüncü çeyrek içerisinde tamamlanacak. 

JEFF BEZOS KİMDİR?

Amazonun kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş adamlarının Jeff Bezos internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcıdır.

Jeff Bezos hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Amazonun kurucusu Jeff Bezos kimdir? Kaç yaşında? Serveti ne kadar?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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