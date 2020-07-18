Bu koç, kilo ve fiyatta akranlarını üçe katladı

Adana'nın Kozan ilçesinde Ekrem Erol isimli kurban satıcısının 6 aydır beslediği kurbanlık koç, kilosu ve fiyatı ile akranlarını üçe katladı. 141 kilogram ağırlığındaki kurbanlık koça 6 ay boyunca özenle baktığını belirten Ekrem Erol, 10 kişilik bir aileye yetecek büyüklükte olduğunu kaydetti.

Kozan'da toplam 112 kurbanlık keçi ve koyunu satışa sunan Ekrem Erol'un sürüsünde bulunan 141 kilogramlık Koç alıcılarının dikkatini çekti. 3 yaşında olan 141 kiloluk Sivas Kangal cinci koyununa gözü bakan Ekrem Erol, 4 Bin TL'den satışa sunduğunu söyledi.

Ayağa kalktığında bir insan boyuna ulaşan, tartmak için iki kişinin zor tartıya çıkardığı koç, kendi cinsleri arasında büyüklüğü ile hemen dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine konuşan satıcı Ekrem Erol, normalde koçların en fazla 90 ile 120 kilo arasında değiştiğini belirterek "İstisna bir koyun. Biz bunu 6 ay önce bir arkadaşımızdan aldık. Veteriner Ali Demir'in gözetimi ile bakıyoruz. Hiç bir hormon, iğne ilaç yok. Tamamen doğal besliyoruz. Sivas'a bağlı Kangal koyunu bu. Adana bölgesinde normalde bu hale gelmez. Ahırımızın içindeki soğuk su, yediklerini yağ ve ete çeviriyor. Çok soran var ama bir çok kişi bunu alamıyor. Hayvan büyüdükçe et oranı artar. Bunun yaklaşık 75 kilo civarı eti çıkar. Çok güçlü bir koyun yaklaşık 4 bin TL den satışa sunuyoruz bunu. Normalde koyunlar bin 200 TL civarında. Kurbanını dağıtmak isteyenler için ideal. Bu hayvanımız çok fazla kişiye dağıtılabilecek yaklaşık 10 kişiye yetecek eti var" diye konuştu.

Kaynak: İHA