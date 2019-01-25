Bu köyde herkes geçimini ’kaz’dan sağlıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde vatandaşlar, geçimini kazcılık yaparak sağlıyor.

Köydeki her hanenin kaz yetiştiriciliği yaptığını belirten Aslanapa Çamdibi Köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Köyümüzün hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar, kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor. Ayrıca bir asırdır devam eden, odalarda kaz tridi geleneğimiz aralıksız devam ediyor. Özellikle kış aylarında asker eğlencelerimiz, emekli olanların kutlamaları ve yeni çocuğu olmuş babaların verdiği kaz tridi ziyafetleri yaşamaya ve görülmeye değerdir" diye konuştu.

Berber, Aslanapa ve köyleri için kaz yetiştiriciliğinin çok ciddi bir ekonomik girdi sağladığını ve bu konuda devletin vatandaşlara teşvik ve destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA