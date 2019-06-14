Bu kuafördeki müşteriler, sazlı sözlü tıraş oluyor

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 14 yıldır berberlik yapan Yusuf Sünbül, müşterilerine türkü söylüyor ve bağlama çalıyor. 6 yıl önce bağlama çalmayı öğrenen Sünbül, müşterilerinin memnun olduğunu ve işlerinin de arttığını söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yıldır berberlik yapan Yusuf Sünbül (26), türküler eşliğinde işini yapıyor. 6 yıl önce merak sardığı bağlamayı çalmayı öğrenen Sünbül, kuaför salonunda çaldığı bağlaması ve söylediği türküler ile müşterilerinin beğenisini topluyor. Müşterilerine önce müzik ziyafeti veren Sünbül, daha tıraş yapıyor.

'İŞ POTANSİYELİMİZ ARTTI'

Kuaförlük mesleğini çok sevdiğini belirten Yusuf Sünbül, "'14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleğimi yaparken hobi amaçlı bir şeyler yapmak istedim. Bağlamaya merak saldım. Bu ilçede 300 civarında kuaför salonu var. Ben de farklı olmak istedim. 6 yıldır bağlama çalıp, türküler söylüyorum. Dükkânımda bağlama çalıp türküler söylerken müşterilerimizden olumlu tepkiler aldım. Müşterilerimizin sevdiğini görünce bende çalmaya başladım. İşlerimiz daha da yoluna girmeye başladı. İş potansiyelimiz arttı. Saz ve söz eşliğinde müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Müşterilerden Yılmaz Kurşun ise "Hem bağlama hem de türkü dinliyoruz. Başka bir yerde böyle bir şey görmedim. Memnunuz, tıraşımızı oluyoruz öncesinde de müzik dinliyoruz'" diye konuştu.

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DHA