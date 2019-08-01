Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada besleniyorlar

Marmaris'te suni yem verilmeden, dağda çeşitli otlar ve kekik yiyerek beslenen küçükbaş kurbanlıklar ahırda değil dağda yaşıyor. Bin liradan başlayan organik kurbanlıklar yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban satışlarında da hareketlilik yaşanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde organik olduğu iddia edilen küçükbaş kurbanlıklara yoğun talep var. Dağda, çeşitli otlar ve kekikle beslenen küçükbaş hayvanlara suni yem verilmiyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Taşlıca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Bilal Çakır kurbanlık satışlarında artış yaşadıklarını söyledi. Kurbanlık fiyatlarının bin liradan başladığını belirten Bilal Çakır, "Hayvanlarımız organiktir hiçbir suni yem vermiyoruz. Doğal olarak arazide yayılıyorlar. Kurban kesmek isteyenlerin, bu hayvanlar organik olduğundan ilk tercihleri bunlar oluyor. Kurbanlıklar dağda otla, kekikle besleniyor. Zahmetli bir iş bu. Burada gelip kurbanlıklarını alıyorlar. Kurbanlıklarımıza yoğun talep var." dedi.

Kaynak: İHA