Bu kurslara 7’den 70’e herkes ilgi gösteriyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından 2017 yılında hizmete giren Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde açılan kurslara genci yaşlısı her yaştan insan ilgi gösteriyor.

Niksar Belediyesi tarafından 2017 yılı sonunda açılışı gerçekleştirilen ve 7'den 70'e genci yaşlısı herkesin ilgi gösterdiği Niksar Belediyesi Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde şu ana kadar iki yüzün üzerinde Niksarlı vatandaş eğitim gördü. Halkın istediği kursların açıldığı bilgi evinde şu anda Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Robotik Kodlama, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Okuma Yazma, Bilgisayar, Kodlama, Resim Sanat Eğitimi ile Hızlı Klavye kursları devam ediyor.

Bilgi evinde ayrıca çocukların kişisel gelişimlerini destek olması amacıyla saz ve piyano kursları da yer alıyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan sosyal projelerin önemine değinerek; "Niksar Belediyesi 2017 yılı Kasım ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evimizde eğitimler sürüyor. Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evimizde annelerimiz okuma-yazma kurslarımızda yer alırken, kardeşlerimiz ise diledikleri kurslara katılarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Kurulduğu günden bu güne kadar iki yüzün üzerinde hemşehrimizin eğitim gördüğü Bilgi Evimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA