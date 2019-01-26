Bu mantarlar sadece Samsun’da yetişiyor

Türkiye'de tespit edilen mantarlar içerisinde sadece Hacıosman Ormanı'nda bulunan 2 adet mantar türü marasmiellus candidus (Syn. marasmius candidus) ve flammulina ononidis türleri tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Samsun'da yetişen ender bitki ve biyolojik çeşitlilikler hakkında bilgiler verildi.

Bu mantar türleri sadece Hacıosman Ormanı'nda

Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Biyolojik Çeşitlilik ile Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Biyolojik Çeşitlilik ile Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi hizmet alımı işi 15 Aralık 2016 tarihinde 274 bin 940 TL'ye ihale edildi, 9 Temmuz 2018 tarihinde ise tamamlandı. Alanda 2 adet anıt ağaç Saplı Meşe (Quercus Robur L.) ve Sivri Meyveli Dişbudak tespit edildi. Yaşlarının 300-350 olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de tespit edilen mantarlar içerisinde sadece Hacıosman Ormanı'nda bulunan 2 adet mantar türü marasmiellus candidus (Syn. marasmius candidus) ve flammulina ononidis türleri tespit edildi. Alan içerisinde 96 familya, 224 cins ve bu cinslere ait 272 takson tespit edildi. Alanda 4 adet 2 yaşamlı, 7 adet sürüngen, 45 adet kuş, 17 adet memeli olmak üzere 73 omurgalı tür tespit edildi.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında ise 1784 damarlı bitki (147 tanesi endemik), 51 memeli (1 tanesi endemik), 362 kuş, 29 balık (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 çift yaşarlılar, 376 tohumsuz bitkiler ve 382 omurgazsız hayvan türü tespit edildi.

Kaynak: İHA