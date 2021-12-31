Bu market fahiş fiyat yapanlara ders veriyor! Tüm ürünler alış fiyatına satılıyor! "Biz paranın değil milletin kölesiyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından 18 TL olan döviz kuru 12 TL'ye kadar inmişti. Söz konusu düşüşün ardından döviz kurundaki artışı öne sürerek ürün fiyatlarında artışa gidenler beklendiği gibi fiyatlarda gözle görülür bir indirime gitmedi. Bu durum vatandaşların tepkisini çekerken Ankara'nın Sincan ilçesinde market işletmeciliği yapan Ahmet Arar, ile ürün fiyatlarında indirime gitmeyen toptancılar ve zincir marketlere tepki göstermek amacıyla ürünleri alış fiyatından satmaya başladı.

VATANDAŞLARA YARDIM EDİYOR

Yenikent semtinde marketi bulunan Ahmet Arar, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün her şeyi geliş fiyatına satıyoruz. Biz paranın değil milletin kölesiyiz" pankartıyla vatandaşları marketinden ürün almaya davet etti. Bölgede yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren Arar, yetimlere, çalışamayacak durumda olanlara yardım ediyor, ev kiralarını ve faturalarını ödüyor. İşsizler için de iş bulmaya çalışan Arar, döviz kurundaki inişe rağmen ürün fiyatlarında indirime gitmeyenlere karşı adım attı.

"TOPTANCILAR FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMİYORLAR"

Dolar kurunun son 2-3 ayda iki kat arttığına dikkat çeken Arar, "Aynı zamanda geçen haftalarda yarı yarıya düştü. Doları bahane edip de malı yüksek fiyattan veren toptancılar şu anda halen fiyatlarını aşağıya çekmiyorlar. Biz de bunu pahalı satmaktansa hem gıda sektörünü elinde tutan zincir marketlere bir nebze de olsa kendi çapımızda darbe vurabilmek için bütün ürünleri gücümüz yettiğince geliş fiyatına satmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ŞU KAPIDAN GİRİP EKMEK ALAMAYAN İNSANLAR VAR"

“Şu kapıdan girip ekmek alamayan insanlar var. Onları görünce de duyarsız kalmak olmuyor." diyerek sözlerine devam eden Arar," Biz de kendi mücadelemizi başlatalım dedik. Daha sonrasında mahalle esnafından baya destek gördüm. Onlar da başlattılar. Olabildiğince mahallemize yardım ediyoruz, gücümüz buna yetiyor. Ucuza dağıtalım istedik, bu şekilde bir kampanya başlattık. Biz paranın değil milletin kölesiyiz. Bizim için önemli olan hayır duası." dedi.