Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!

Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, işte o markette ücretsiz verilecek. Marketin başlattığı kampanya kapsamında ayçiçek yağı, alışveriş yapanlara ücretsiz olarak verilecek. İşte kampanyanın detayları...

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Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!

Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, işte o markette ücretsiz verilecek. Marketin başlattığı kampanya kapsamında ayçiçek yağı, alışveriş yapanlara ücretsiz olarak verilecek. İşte kampanyanın detayları...

ÜCRETSİZ AYÇİÇEK YAĞI FIRSATI

ayçiçek yağı

Artan ayçiçek yağı fiyatlarından şikayet eden vatandaş, indirimli ayçiçek yağını takip etmek için gece gündüz marketlerin internet sitelerinde geziyor. Fakat bu sefer diğer marketlerin aksine bu markette farklı bir yaşandı. Bu markette yapacağınız 1000 TL'lik alışveriş yapanlara ücretsiz olarak ayçiçek yağı verilecek.

ÜCRETSİZ AYÇİÇEK YAĞI İÇİN TEK BİR KOŞUL VAR

ayçiçek yağı

Bizim Toptan marketinin başlattığı kampanya kapsamında Besler marka bakliyat ürünü alışverişi yapanlara 1 Litre Ülker Bizim Yudum ayçiçek yağı hediye olarak verilecek.

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