Bu mazgallardan su gitmez

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Söğütler sokakta ikamet eden vatandaşlar her yağmur yağdığında oluşan selden dolayı mağdur olduklarını iddia ederek tıkalı olan mazgalların düzenli olarak temizlenmesini istiyorlar.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bu mazgallardan su gitmez

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Söğütler sokakta ikamet eden vatandaşlar her yağmur yağdığında oluşan selden dolayı mağdur olduklarını iddia ederek tıkalı olan mazgalların düzenli olarak temizlenmesini istiyorlar.

Sokağın başına belediyenin rögar koyduğunu ancak mazgalların sel sularının getirdiği çamur, taş ve çakıllarla tıkandığını belirten sokak sakinleri, sorunu mahalle muhtarı Sibel Akın'a da ilettiklerini ifade etti. Rögar kapaklarının yeniden açılarak çalışır hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, belediye yetkililerinin sokaktaki mazgal sorununun çözülmesini talep ettiler. Ayrıca sokak sakinleri, söz konusu sokakla birleşim noktasında olan Çınarlı sokağa belediyenin asfalt yaptığını, kendi yaşadıkları sokağın başına asfalt atılmadığını iddia ettiler. Sokakta yaşayan vatandaşlar, asfaltın birkaç metre daha devam ettirilerek Söğütler sokağa yapılmasını istediler.

"Mazgallar kum dolu, çalışacak vaziyette değil"

Sokakta en büyük sorunlarından birinin yağmur yağdığı zaman yaşanan selin olduğunu belirten Ali Ayar ismindeki vatandaş, rögar mazgallarının tıkanmasından yakındı. Belediye yetkililerinin sokaktaki mazgallara bakım yapması gerektiğine dikkat çeken Ayar, "Evlerin garajlarına yağmur suyu giriyor. Belediye buraya sağ olsun rögar koymuş. rögar diyecek bir şey yok. Sadece ızgara koyulmuş, gider tamamen dolu. Belediyenin bu ızgaraları kontrol etmesini rica ediyoruz. Mazgallar kum dolu, çalışacak vaziyette değil. Söğütler sokağa gelip ilgilenmelerini istiyoruz. Muhtarımızdan rica ettik, sağ olsun geldi. Sokağı inceledi, o da bize hak verdi. Bu benim sorunum değil sokağın sorunu aslında. Sokağın rögarının incelenmesi, açılmasını istiyoruz. Belediye şahıs için buraya asfalt yaptı. Şahıs belediyeye telefon edip 10-15 metre asfalt yaptırıyor. Belediye onun adına asfaltı yapıp gidiyor. Biz 5 metre asfaltı sokağın başına getirmek istedik, "Bize emir buraya kadar" dediler. Bu konuya el atılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Yağmur yağdığı zaman sokak hep su doluyor"

Abdil Şahin isimli bir başka sokak sakini, belediyeye mazgal sorunuyla ilgili dilekçe verdiklerini dile getirerek, gerekli çözümün bulunmasını istedi. Şahin, sorunla ilgili olarak, "Biz belediyeden şikâyetçiyiz. Belediyeye bu sorundan dolayı başvurduk. Belediyeye dilekçe de verdik. Bu sokağa 2-3 sene önce masraf yaptık. Geçen gün buraya asfalt atmaya geldiler. Ben, "Sokağın başına 5 metre daha yapın" dedim. Yetkililer "Yapamayız" dediler. Sonra biz muhtara başvurduk. Muhtar sorunumuzla ilgilendi. Yağmur yağdığı zaman sokak hep su doluyor, garajlarımıza kadar geliyor. Biz zarara uğradık, mağduruz. Belediye gelip baksın, çözüm ne ise onu yapsın. Biraz daha asfalt atması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız dışarı çıktığı zaman ayakları çamur oluyor"

Her yağmur yağdığında apartmanlarının garajlarını yağmur sularının bastığını öne süren Özlem Güven isimli vatandaş ise, "Yağmur her yağdığında apartmanımıza su giriyor. Garajımız kullanılmaz hale geldi, yükseltmek zorunda kaldık. Aracımızı garaja sokamıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığı zaman ayakları çamur oluyor. Yetkililer yağmur yağdığında çektiğimiz rezilliği, sokağın durumunu gelip görebilir. Sokağın ve mazgalların düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Bu mazgallardan su gitmez

Bu mazgallardan su gitmez

Bu mazgallardan su gitmez

Bu mazgallardan su gitmez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!