Bu mazgallardan su gitmez

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Söğütler sokakta ikamet eden vatandaşlar her yağmur yağdığında oluşan selden dolayı mağdur olduklarını iddia ederek tıkalı olan mazgalların düzenli olarak temizlenmesini istiyorlar.

Sokağın başına belediyenin rögar koyduğunu ancak mazgalların sel sularının getirdiği çamur, taş ve çakıllarla tıkandığını belirten sokak sakinleri, sorunu mahalle muhtarı Sibel Akın'a da ilettiklerini ifade etti. Rögar kapaklarının yeniden açılarak çalışır hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, belediye yetkililerinin sokaktaki mazgal sorununun çözülmesini talep ettiler. Ayrıca sokak sakinleri, söz konusu sokakla birleşim noktasında olan Çınarlı sokağa belediyenin asfalt yaptığını, kendi yaşadıkları sokağın başına asfalt atılmadığını iddia ettiler. Sokakta yaşayan vatandaşlar, asfaltın birkaç metre daha devam ettirilerek Söğütler sokağa yapılmasını istediler.

"Mazgallar kum dolu, çalışacak vaziyette değil"

Sokakta en büyük sorunlarından birinin yağmur yağdığı zaman yaşanan selin olduğunu belirten Ali Ayar ismindeki vatandaş, rögar mazgallarının tıkanmasından yakındı. Belediye yetkililerinin sokaktaki mazgallara bakım yapması gerektiğine dikkat çeken Ayar, "Evlerin garajlarına yağmur suyu giriyor. Belediye buraya sağ olsun rögar koymuş. rögar diyecek bir şey yok. Sadece ızgara koyulmuş, gider tamamen dolu. Belediyenin bu ızgaraları kontrol etmesini rica ediyoruz. Mazgallar kum dolu, çalışacak vaziyette değil. Söğütler sokağa gelip ilgilenmelerini istiyoruz. Muhtarımızdan rica ettik, sağ olsun geldi. Sokağı inceledi, o da bize hak verdi. Bu benim sorunum değil sokağın sorunu aslında. Sokağın rögarının incelenmesi, açılmasını istiyoruz. Belediye şahıs için buraya asfalt yaptı. Şahıs belediyeye telefon edip 10-15 metre asfalt yaptırıyor. Belediye onun adına asfaltı yapıp gidiyor. Biz 5 metre asfaltı sokağın başına getirmek istedik, "Bize emir buraya kadar" dediler. Bu konuya el atılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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"Yağmur yağdığı zaman sokak hep su doluyor"

Abdil Şahin isimli bir başka sokak sakini, belediyeye mazgal sorunuyla ilgili dilekçe verdiklerini dile getirerek, gerekli çözümün bulunmasını istedi. Şahin, sorunla ilgili olarak, "Biz belediyeden şikâyetçiyiz. Belediyeye bu sorundan dolayı başvurduk. Belediyeye dilekçe de verdik. Bu sokağa 2-3 sene önce masraf yaptık. Geçen gün buraya asfalt atmaya geldiler. Ben, "Sokağın başına 5 metre daha yapın" dedim. Yetkililer "Yapamayız" dediler. Sonra biz muhtara başvurduk. Muhtar sorunumuzla ilgilendi. Yağmur yağdığı zaman sokak hep su doluyor, garajlarımıza kadar geliyor. Biz zarara uğradık, mağduruz. Belediye gelip baksın, çözüm ne ise onu yapsın. Biraz daha asfalt atması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız dışarı çıktığı zaman ayakları çamur oluyor"

Her yağmur yağdığında apartmanlarının garajlarını yağmur sularının bastığını öne süren Özlem Güven isimli vatandaş ise, "Yağmur her yağdığında apartmanımıza su giriyor. Garajımız kullanılmaz hale geldi, yükseltmek zorunda kaldık. Aracımızı garaja sokamıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığı zaman ayakları çamur oluyor. Yetkililer yağmur yağdığında çektiğimiz rezilliği, sokağın durumunu gelip görebilir. Sokağın ve mazgalların düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)