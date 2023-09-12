Bu merkez ‘yanık’lara şifa oluyor

Her yıl binlerce kişi yanlış yanıcı madde kullanımı ve dikkatsizlikten dolayı kendini yakıyor. Karadeniz'in en önemli yanık merkezlerinden biri olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi, yılda 8 bin 500 hastaya şifa dağıtıyor.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi 2006 yılında kuruldu. Karadeniz'in farklı şehirlerden, ihtiyaç durumunda diğer şehirlerden de hastaların şifa bulduğu yanık merkezinde yıllık 8 bin 500 hasta ayakta tedavi edilirken, yatakta ise yıllık ortalama 450 hastaya sağlık hizmeti veriliyor.

"Sıcak su yanıkları, jel yanıkları"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzm. Dr. Alper Ceylan, çocukların sıcak su, süt yanıkları, çay suyu ve çorba gibi şeylerin dökülmesiyle oluşan yanıklar sonucu; yetişkinlerin ise soba vb. şeyleri yanıcı jel ile tutuşturma sırasında hayatı tehdit edecek ciddi yanıklarla kendilerine geldiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra diğer illere de hizmet verdiklerini belirten Dr. Ceylan, "Merkezimize yıllık ortalama 450 hasta yatıyor. Yılda 8 bin 500 kişiye ayakta tedavi hizmeti veriyoruz. Hastalarımızın yaşlarına göre çocuk hastalarda sıklıkla haşlanma yanıkları, yetişkinlerde ise en yanıcı maddelerin yanlış kullanımı sonucunda merkezimize geliyor. Alev yanıkları oluyor. Bunların içinde eskiden benzin ve tiner yer alırken, şu anda ise bu marketlerde veya çeşitli yerlerde satılan yanıcı jellerin yanlış kullanımı sonucu ciddi anlamda hayatı tehdit eden yanıklarla karşılaşmaktayız" dedi.

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Jel yanıklarına dikkat

Sanayi bölgelerinden iş kazaları, elektrik yanıkları ve kimyasal yanıklarının merkezlerine başvurduğunu ifade eden Ceylan, "Çocuklar sıcak su, süt yanıkları, çay suyu ve çorba gibi şeylerin dökülmesiyle oluşan yanıklar sonucu bize geliyor. Yetişkinleri ise örneğin sobayı benzin veya tiner ile tutuşturmaya çalıştırması sonucu yanıklar oluşuyor. Eskiden bunlar daha popüler iken şu anda yanıcı jel ile bu işlem yapılıyor. Bunlar da hayatı tehdit edecek ciddi yanıklara sebebiyet veriyor. Jel yanıklarında en büyük sıkıntımız bunların üstüne su dökerek söndürme şansı olmuyor. Vatandaşlarımız bunu bilmediği için su ile söndürmeye çalışıyor. Bu durumlarda oksijenin kesilmesi lazım. Bir örtü ile yanığın oksijenin kesilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)