Bu meslek üniversite tercihinde ilk üçte yer alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Emül, Yazılım mühendisliğinin kariyer anlamında oldukça umut vaat eden ve iş yaşantısında tatmin edici sonuçlar getiren bir bölüm olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bu meslek üniversite tercihinde ilk üçte yer alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Emül, Yazılım mühendisliğinin kariyer anlamında oldukça umut vaat eden ve iş yaşantısında tatmin edici sonuçlar getiren bir bölüm olduğunu ifade etti.

Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte bilgisayarlar ve dolayısıyla yazılımlar, farkında olalım ya da olmayalım yaşantımızı büyük oranda şekillendirmektedir. 13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yakup Emül açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Emül, yaptığı açıklamada, "Yazılım ve yazılım mühendisliği bilgisayar bilimlerinin temel bir alanıdır. Artık yazılım doğduğumuz andan itibaren her bir bireyin yaşamının içinde yer almaktadır. Günlük hayatımızın hemen hemen her alanında yazılımı kullanıyoruz" dedi.

Yazılımın önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Emül, "21. yüzyıl için bir tarif vermek gerekirse buna yazılım yüzyılı diyebiliriz. Çünkü her türlü teknolojik ve bilimsel gelişme yazılımlar olmadan bir anlam ifade etmiyor. Yazılıma dayalı teknolojiler kullanmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"Yazılım mühendisliği umut vaat eden bir bölüm"

Son olarak yazılım mühendisliği bölümü ile ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Emül, "Üniversite tercihinde öğrenciler ilk üç tercihlerinin arasına bilgisayar bilimleri ve dolayısıyla yazılımla ilgili bölümleri ekliyorlar. Yazılım mühendisliğinin kariyer anlamında oldukça umut vaat eden ve iş yaşantısında tatmin edici sonuçlar getiren, kişiye sosyal hayatında farklı bir perspektiften bakmayı sağlayan bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yazılım mühendisi olmak ve kendisini yazılım mühendisi olarak tanıtmak artık insanlar için üst seviye bir kariyer anlamına geliyor. Bu alana ilgi duyan öğrencilere tavsiye ediyorum. Dolayısıyla tüm yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendislerin gününü kutluyorum" dedi.

Bu meslek üniversite tercihinde ilk üçte yer alıyor

Bu meslek üniversite tercihinde ilk üçte yer alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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