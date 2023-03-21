Bu meslekleri yapanlar servet kazanıyor! Ayda 40 bin TL kazandıran meslekler açıklandı: Gençler rağbet ediyor

İş arayan genç adaylar artık en yüksek geliri elde edebilecekleri meslekleri seçmek istiyor. İnternetin en çok araştırılan konularından biri olan en yüksek maaşı kazandıran meslekler ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK MAAŞ KAZANDIRAN MESLEKLER BELİRLENDİ

Gençler artık üniversite bölümlerinde ve meslek seçimlerinde aylık olarak en yüksek geliri elde edebilecekleri işleri araştırıyor. En yüksek maaşı alan meslek grupları ve maaşları şu şekilde sıralandı;





-Doktorlar aylık 10 bin TL ile 100 bin TL arasında kazanıyor.

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-Avukatlar aylık 10 bin TL ve 50 bin TL arasında kazanıyor.

-Pilotlar aylık 25 bin TL ve 125 bin TL arasında kazanıyor.

-Yazılımcı ve Yazılım Mühendisleri aylık 15 bin TL ve 100 bin TL arasında kazanıyor.

-IT Yöneticileri aylık 15 bin TL ve 60 bin TL arasında kazanıyor.

-Petrol Mühendisleri aylık 30 bin TL ve 60 bin TL arasında kazanıyor.

-Influencerlar aylık 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında kazanıyor.

-Youtuberlar aylık 20 bin TL ile 500 bin TL arasında kazanıyor.

-Profesörler aylık 50 bin TL ile 150 bin TL arasında kazanıyor.

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-Milletvekilleri aylık 73 bin TL kazanıyor.

-Kabin memurları aylık 13 bin TL ile 40 bin TL arasında kazanıyor.

-Diyetisyenler aylık 12 bin TL ile 35 bin TL arasında kazanıyor.

-Eczacılar aylık 10 bin TL ile 75 bin TL arasında kazanıyor.

-Fizyoterapistler aylık 14 bin TL ve 60 bin TL arasında kazanıyor.

-Noterler aylık 50 bin TL ve fazlasını kazanıyor.

-Hemşireler aylık 14 bin TL ile 35 bin TL arasında kazanıyor.

-Diş Hekimleri aylık 25 bin TL ile 75 bin TL arasında kazanıyor.

-Yatırımcılar aylık 30 bin TL ile 100 bin TL arasında kazanıyor.

-Psikiyatristler aylık 15 bin TL ile 4 bin TL arasında kazanıyor.

-Girişimciler aylık 20 bin TL ve 200 bin TL arasında kazanıyor.

-Oyun geliştiriciler aylık 19 bin TL ile 150 bin TL arasında kazanıyor.

-Genel Müdürler aylık 40 bin TL ile 200 bin TL arasında kazanıyor.

-Siber güvenlik uzmanları aylık 40 bin TL ve 80 bin TL arasında kazanıyor.

-Veterinerler aylık 15 bin TL ve 50 bin TL arasında kazanıyor.

-Grafik tasarım uzmanları aylık 15 bin TL ve 30 bin TL arasında kazanıyor.

-Dijital Pazarlama uzmanları aylık 13 bin TL ve 30 bin TL arasında kazanıyor.

-Yeminli tercümanlar aylık 12 bin TL ve 40 bin TL arasında kazanıyor.

-Mütercim tercümanlar aylık 17 bin TL ve 40 bin TL arasında kazanıyor.

MESLEKLER NE İŞ YAPAR

Kabin Memurları genel olarak uçak yolculuğu yapan kişilerin uçuşlarını ve güvenliklerini sağlamaktadır. Maaşları 13 bin TL ile 20 bin TL arasında değişmekle birlikte 30 bin TL'ye de çıkabilmektedir. Çalışma şartları zorlu olabileceği için bazı firmalar yüksek maaşlar sağlar. Kabin memurları sık sık seyahat eder ve yoğun çalışma tempoları vardır. Kabin memurluğu ile ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitelerinde başvuru formları yer almaktadır.

Avukatlar yüksek kazanç sağlayan meslek gruplarından biridir ancak yüksek maaş kazanmak elbette ki meslek ile ilgili tecrübeler, büro büyüklüğü, çalışılan kuruma göre değişkenlik gösterir. Avukatlar öğretim görevlisi de olabilir. Aynı zamanda kitap yayınlayan ya da seminer veren avukatlar daha yüksek gelir elde eder. Ancak her meslek dalında olduğu gibi avukatlıkta da uzmanlık kazanmak daha yüksek gelir elde etmek anlamına gelir.

Yazılım Mühendisliği son dönemlerde ülkemizde sık sık tercih edilen meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Şirketlerde, bankalarda, kamu kurumlarında ve birçok sektörde iş bulma imkanı vardır. Teknolojinin hızla gelişmesi yazılım mühendislerinin iş olanaklarını da genişletmiştir. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Geliştirme gibi bölümlerden mezun olmak ve gelişmek için birçok farklı eğitim almak gelirin yükselmesine neden olur.





Pilotlar ülkemizde yüksek kazanan meslek gruplarından biridir. Pilotların maaşları çalışılan şirkete, deneyime ve uçuş sayısına göre değişkenlik gösterir. Pilotlar özel şirketlerde daha yüksek maaş alabilmektedir. Uçuş kaptanı olan pilotla ikinci pilot maaşı değişkenlik gösterir. Pilot olmak için pilotaj eğitimi ve pilot eğitimi almak gerektirir. Pilot olmak için alınan eğitimler yüksek maliyetlidir ancak sonrasında yüksek kazanç elde edilebilir. Pilotluk insanlar için prestijli bir iş koludur ancak yoğun iş temposu ve alınacak eğitimlerin maliyeti iyi düşünülmesi gereken konulardır. Petrol Mühendisleri petrol ve doğal gaz arama, çıkarma ve üretme ile ilgili süreçlerle ilgilenir. Rezervleri keşfetme, kaynak çıkarımı, teknoloji geliştirilmesi, yatakların işletilmesi, üretimi gibi birçok konuyla ilgilenir. Son dönemlerde petrol mühendisliği önemli bir meslek kolu haline gelmiştir ancak üretim sahasının zor ve tehlikeli şartları açısından zor bir meslek kolu olarak bilinir. Her meslekte olduğu gibi yüksek gelir elde etmek için petrol mühendisliği içinde uzmanlaşmak ve öğrenmeye açık olmak gerekir. Petrol Mühendisi olmak için bölümünü bitirmek gerekmektedir. Bölüm içerisinde matematik, fizik, kimya, jeoloji, çevre bilimi gibi birçok farklı derste uzmanlık genişletilir. Petrol Mühendisliği yüksek kazanç elde edilebilecek bir meslek olsa da zorlu çalışma şartları ve barındırdığı tehlikeler sebebiyle iyi düşünülmesi gereken bir meslektir. Petrol endüstrisi ile ilgilenen insanlar severek bu bölümü okuyup mesleklerini yapabilmektedir.