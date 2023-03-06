Bu millet size nasıl güvenecek? Akşener, noter masasından pazarlık masasına geri döndü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen 6'lı masa toplantısına katıldı. Akşener'in yaptığı açıklamalardan sonra toplantıya katılması, büyük tepki çekti.

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Bu millet size nasıl güvenecek? Akşener, noter masasından pazarlık masasına geri döndü

İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı masa toplantısı için Saadet Partisi'ne geldi. Karamollaoğlu tarafından kapıda karşılanan Akşener, parti önünde bekleyenleri selamladıktan sonra içeriye geçti.

ADAYIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği liderler toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde başladı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Toplantıda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının belirlenerek açıklanması bekleniyor.

Bu millet size nasıl güvenecek? Akşener, noter masasından pazarlık masasına geri döndü

AKŞENER MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNDÜ

Akşener'in kesin bir dille 6'lı masadan ayrıldığını söyleyerek açıklama yapmasının ardından, bugün 6'lı masanın toplantısına katılması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. İYİ Parti lideri kıskaca alındıklarını, buna boyun eğmeyeceklerini, ne bir kumar masasına ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyerek altılı masaya rest çekmişti. Altılı masa hakkındaki zehir zemberek sözlerinden sonra bugün tekrar masaya dönmesi “Akşener, noter masasından müzakere masasına döndü" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bu millet size nasıl güvenecek? Akşener, noter masasından pazarlık masasına geri döndü

"NOTER MASASINA OTURMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Akşener'in ayrıca "Üzülerek söylüyorum, altılı masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönmüştür. Bu masa ortak akıl platformu olmaktan çıktı ne bir kumar masasına ne noter masasında olmayacağız” açıklaması akıllarda kaldı.

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