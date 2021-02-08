Bu Milletin Kalbinde Neden Tayyip Erdoğan Sevgisi Var?

Bazı çevreler bu millet Tayyip Erdoğan’ın niçin yanında bunu anlamış değiller, anlamakta da zorlanıyorlar. Tayyip Erdoğan bir parti liderinin ötesinde 18 yıldır bu ülkedeki iktidarın başbakanı ve cumhurbaşkanı sıfatıyla başı olması ötesinde bu milletin, Anadolu'nun mazlum ve mahsun insanlarının kalbinde bir karşılığı var, bu karşılığın nereye denk düştüğünü bir türlü anlayamadılar. Ne demek istiyorum! Necip Fazıl Kısakürek merhum, çok güzel bir sözü var.

Diyor ki “Gayemiz şahıs değil şahısta tecelli eden dava" Bazen iş şahısları geçer şahısta bir dava tecelli eder bu şahıs ona laiktir, değildir bakın onu ben bilemem bunu tartışabiliriz, bir başkası da daha fazla laiktir bunu da söyleyenler olabilir, ama kader alır getirir Osmanlının tanzimattan bu tarafa diye düşünürsek iki yüz elli sene sonra Türkiye’nin kaderini ümmeti Muhammedin kaderiyle bir kavşakta buluşturur.

O kavşak şöyle bir kavşaktır. Türkiye savrulursa ümmeti Muhammed başka bir yere savrulacak, Türkiye toparlarsa ümmeti Muhammed başka bir yerde toparlayacak tam böyle bir denklemin içinde. ALLAH birde şahıs kattı bu kavşakta Türkiye’nin kaderi var, ümmetin kaderi var, Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderi var. Bu üçü kesişti. Bu milletin Tayyip Erdoğan yanında dururken dert ettiği şey onun şahsi değil, onun şahsında böylesi bir kader hamlesiyle davaların davasına tecellileştiren ALLAH’ın derdinin yanında durmak şimdi hadiseye böyle bir bakabilseler, bunu bir anlayabilseler işte o zaman bu milleti anlayabilecekler. Bir başka değişle bu milletin 18 yıldır neden Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu anlayabilecekler. Anlarlar mı onu bilemem. Ama bu anlayışla bu gidişle çok zor gözüküyor.