Bu müzede 240 hayvan ırkına ait 340 yumurta sergileniyor

AFYONKARAHİSAR'da, Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi'nde, 240 hayvan ırkına ait 340 yumurta sergileniyor. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin yumurtalarından oluşan, aralarında 10 sanatçının tasarladığı 100 yumurtanın da yer aldığı merkezde en dikkati çeken ise köpekbalığı yumurtası ile ipekböceği yumurtası oldu.

Dünyada 5 ülkede bulunan Yumurta ve Sanatları Merkezi'nin 6'ncısı, yaklaşık 1 yıl önce, Türkiye'nin en fazla yumurta üretiminin yapıldığı Afyonkarahisar'da açıldı. Özel sektör ve devlet iş birliğinde, hayırsever Mehmet Kumartaşlı'nın desteğiyle yaptırılan merkeze, Kumartaşlı'nın babasının adı verildi. İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Merkezi'nde kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinden oluşan 240 hayvan ırkına ait 340 yumurtanın yanı sıra, 10 sanatçı tarafından tasarlanan 100 yumurta da sergileniyor. 100 yumurta dışındakilerin belirli aralıklarla veteriner incelemesinin ardından değiştirildiği merkezde, en dikkati çeken ise köpekbalığı yumurtası ile ipekböceği yumurtası oldu.

AMAÇ YUMURTA SANATINI ÖNE ÇIKARMAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yumurta borsasının merkezi olan Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 milyon tavukla, yılda 18 milyona varan yumurta üretimi yapıldığını söyledi. Yumurtanın kalbi olan Afyonkarahisar'da yumurta ve sanatları üzerine bir müze açılmasının şehre önemli katkı sağladığını vurgulayan Tanır, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Müzesi bu alanda Türkiye'deki ilk müzedir. Afyonkarahisar için de Türkiye için de büyük bir şanstır. Dünyada Ukrayna, Rusya, Çin, ABD ve Avusturya'da yumurta ve sanatlarıyla ilgili müzeler bulunuyor. Afyonkarahisar'da hizmet veren müzemiz, diğer ülkelerdeki müzelerden daha değerli ve seçkin eserlerin bulunduğu bir müze olma özelliği taşıyor. Biz Afyonkarahisar'da markalaşma adına Afyon Kocatepe Üniversitemizde bulunan Müzik Müzesi, Çeşmeli Konak, Arkeoloji Müzemiz gibi müzelerimizle beraber yeni bir destinasyon alanı, yeni bir müze oluşturmuş olduk. Açıldığı günden itibaren İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Müzemize 10 bini aşkın ziyaretçimiz gelerek, inceleme fırsatı buldu. Bu sayıya ulaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Yumurta ve Sanatları Müzemize gerçekleştirilen ziyaretler bize de yeni bir ziyaretçi profili ve yeni bir ziyaret alanı oluşturma adına önemli bir çalışma oldu."

10 USTANIN 100 ESERİ VAR

22 ilden yumurta sanatıyla uğraşan ustalara ait 100 eserin merkezde yer aldığını aktaran Tanır, "Müzemizde 240 hayvan ırkına ait 340 yumurta bulunuyor. Oyma, boyama ve işleme sanatlarıyla ilgili sanatçılarımız tarafından hazırlanan 100 eser de müzemizde sergileniyor. 22 ilden getirilen bu yumurtalarla beraber, vahşi hayvanlara ait yumurtaları da müzemizde ziyaretçilerimizin görmesi mümkün. Kum köpekbalığı yumurtasından piton yumurtasına, ipekböceği yumurtasından kaz yumurtasına varıncaya kadar böyle bir zenginliğe sahip. Aynı zamanda tahnitlerimiz var, çocuklarımızın eğitimleri amacıyla da kullandığımız bir mekan haline geldi. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın markalaşması adına Yumurta ve Sanatları Müzesi önemli bir görevi yerine getiriyor" diye konuştu.

EN İLGİNÇ OLANI KÖPEK BALIĞI VE İPEK BÖCEĞİ YUMURTASI

Müzenin en ilginç yumurtasının köpekbalığı yumurtasıyla ipek böceği yumurtası olduğunu anlatan Müdür Tanır, "İstanbul'dan getirdik. Dolayısıyla buraya gelenler tavuk yumurtalarını, güvercin yumurtalarını, kaz yumurtalarını ve yılan yumurtasından tutun da diğer canlıların yumurtalarını gördükten sonra köpekbalığı yumurtası ve ipek böceği yumurtasını görünce daha da heyecanlanıyor. 240 ırka ait yumurtanın burada bulunmasını, bu müzenin ayrı bir zenginliği olarak ifade edebiliriz" dedi.

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Kaynak: DHA