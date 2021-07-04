Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

İzmir'den isyan ettiren bir kadına şiddet haberi geldi. Kan donduran olayda yine masum bir kadın erkek şiddetine kurban gitti.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK İTİRAF ETTİ

Vahşi cinayeti işleyen 30 yaşındaki S.Ç., İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis merkezine giderek işlediği suçu itiraf etti. Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine giden S.Ç., sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu acımasızca katlettiğini anlattı. Kan donduran itiraf sonrasında harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda suç aletlerine rastlanıldı. Zanlının aracında kanlı bıçak ve giysiler bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ekipler harekete geçerek kadına ulaşmaya çalıştı. Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak'taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu'nu boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi ancak talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

TALİHSİZ KADIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Talihsiz kadının, gördüğü şiddet neticesinde polis merkezine giderek dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.