Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildiKaranlık yapılanma ortaya çıktı! FETÖ ve 15 Temmuz belgesel oldu! Mahrem ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'deFormula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta 2021 ? Şifreli mi, şifresiz mi?SON DAKİKA | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi: Gözaltına alındıYollar çarpışan araba pistine döndü! Kuvvetli yağış, trafik kazalarını da beraberine getirdiEURO 2020 çeyrek final: Çekya 1- 2 Danimarka | Maç sonucuÇılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandıTren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi3 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

Kadına şiddet haberlerine bir yenisi de İzmir'den eklendi. Duyanların kanını donduran olayda 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Sevda Çelemoğlu, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

İzmir'den isyan ettiren bir kadına şiddet haberi geldi. Kan donduran olayda yine masum bir kadın erkek şiddetine kurban gitti.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK İTİRAF ETTİ

Vahşi cinayeti işleyen 30 yaşındaki S.Ç., İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis merkezine giderek işlediği suçu itiraf etti. Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine giden  S.Ç.,  sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu acımasızca katlettiğini anlattı.  Kan donduran itiraf sonrasında harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda suç aletlerine rastlanıldı. Zanlının aracında kanlı bıçak ve giysiler bulundu.

Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ekipler harekete geçerek kadına ulaşmaya çalıştı. Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak'taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu'nu boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi ancak talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi

TALİHSİZ KADIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Talihsiz kadının, gördüğü şiddet neticesinde polis merkezine giderek  dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT