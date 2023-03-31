Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!

Van- Erçiş karayolu üzerinde görenleri hayrete düşüren bir kaza yaşandı. Son hız refüje çarpan araç dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!

Görenlerin gözlerine inanamadığı kaza Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Aracın elektrik direğine çarpıp sonrasında ise dik bir şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

ARAÇ DİK BİR ŞEKİLDE DURDU

Van’dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!

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