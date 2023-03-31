Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza! Van- Erçiş karayolu üzerinde görenleri hayrete düşüren bir kaza yaşandı. Son hız refüje çarpan araç dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.