Bu nasıl vicdan? 11 yaşındaki oğlunu öldüresiye dövdü!

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olay, kan dondurdu. Z.K. isimli şahıs, evde yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 11 yaşındaki oğlunu öldüresiye dövdü.

Oklavayla vurduğu çocuğu H.K.'nin balkona çıkması üzerine hırsını alamayarak şiddete balkonda devam eden baba (!), çocuğun yardım çığlıkları üzerine komşular tarafından fark edildi. Komşuların telefon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mahalle sakinlerinin polise haber vermesi üzerine mahalleye ekipler geldi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kamera görüntülerine yansıyan olayda, korkarak balkona kaçan 11 yaşındaki çocuğun peşinden oklavayla giderek şiddete burada devam eden Z.K., kendisine engel olmak isteyen eşinin de balkona çıkmasına engel oldu. Aldığı darbelerle kendisinden geçen H.K.'nin "Baba vurma!" çığlıkları yürekleri dağladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.