Bu nasıl vicdansızlık! Hamile karacayı öldüren kaçak avcı aranıyor

Bartın'da kaçak avlanmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ulus ilçesinde kaçak avcı tarafından tüfekle vurulan gebe karaca hayatını kaybetti. Koruma altında olması gereken hayvan vicdansız bir avcı tarafından vuruldu. Güzelliğiyle büyüleyen karacayı öldüren avcıyı arama çalışmaları yürütülüyor. Karacanın acımasızca katledilmesi görenleri isyan ettirdi.

İKİZ YAVRULARA GEBE OLDUĞU ANLAŞILDI

İlçeye bağlı Kadıköy köyünde yaralı bir karaca gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede tüfekle vurulduğu ve ikizlere gebe olduğu belirlenen karaca, bir süre sonra telef oldu. Karaca, ekipler tarafından gömülürken, kaçak avlanan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı