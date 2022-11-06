Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

FOX TV'de ekrana gelen Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programına Ozan Gündoğdu ve Ekonomist Meliha Okur katıldı. Ekonomi gündeminin masaya yatırıldığı programa cep telefonu diyaloğu damga vurdu.

EKONOMİYİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'de yaşanan enflasyon nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu, öğrencilerin okula aç gittiğini belirten Merve Yıldırım, Meliha Okur'un cep telefonun fiyatını sorması üzerine afalladı.

FİYATINI SÖYLEYEMEDİ

Okur, "Yeni mi bu? Arkası çok dikkatimi çekti" sözleri üzerine telefonunun yeni olduğunu ifade eden Yıldırım, telefonun fiyatı hakkında bilgi vermeyerek, "Söylemeyeyim dudağınız uçuklar. Mecburen alıyoruz. Taksitle aldım" sözlerini kullandı. Yıldırım'ın ifadeleri tepki çekti.