Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

FOX TV'de ekrana gelen Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programına Yıldırım'ın aldığı telefon damga vurdu. Ekonomiyi eleştiren Yıldırım, pahalı telefonunun fiyatını söylemekten çekinirken "Söylemeyeyim dudağınız uçuklar. Mecburen alıyoruz" sözleri tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

FOX TV'de ekrana gelen Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programına Ozan Gündoğdu ve Ekonomist Meliha Okur katıldı. Ekonomi gündeminin masaya yatırıldığı programa cep telefonu diyaloğu damga vurdu.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

EKONOMİYİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'de yaşanan enflasyon nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu, öğrencilerin okula aç gittiğini belirten Merve Yıldırım, Meliha Okur'un cep telefonun fiyatını sorması üzerine afalladı.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

FİYATINI SÖYLEYEMEDİ

Okur, "Yeni mi bu? Arkası çok dikkatimi çekti" sözleri üzerine telefonunun yeni olduğunu ifade eden Yıldırım, telefonun fiyatı hakkında bilgi vermeyerek, "Söylemeyeyim dudağınız uçuklar. Mecburen alıyoruz. Taksitle aldım" sözlerini kullandı. Yıldırım'ın ifadeleri tepki çekti.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi

1
1
1
1
1
2
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Abluka Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Abluka Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu başlatıldı
MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi
MİT'ten terör örgütüne büyük darbe! Sözde sorumlu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Son Haberler
Süper Loto sonuçları 6 Kasım 2022 Pazar | 06.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 6 Kasım 2022 Pazar | 06.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
6 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 06.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? FOX TV'de tepki çeken anlar! Ekonomiyi kötüledi, telefonun fiyatı sorulunca cevap veremedi
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Çok Okunanlar
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
Zonguldak'tan kötü haber! Maden ocağında patlama: Yaralılar var
İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu! Gaziray için müjdeyi verdi: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu! Gaziray için müjdeyi verdi: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak!
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"