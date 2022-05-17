"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" Kemal Klıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar" demiş! Şimdi isyan ediyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri döneminde, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ne Oluyor programına konuk oldu. Canlı yayında Atatürk Havalimanı'nın yeşillendirilmesi gerektiğini ve bu düşüncenin iktidar tarafından çalındığını iddia eden CHP lideri, geçtiğimiz gün havalimanının Millet Bahçesi olmasına tepki gösterip, halkı direnmeye davet etti.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU?"

Haziran 2018 seçimlerinde "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında söyledikleri yeniden gün yüzüne çıkınca "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumları da beraberinde geldi.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün paylaştığı yazısında, "Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?" ifadelerine yer verdi