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  3. "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" Kemal Klıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar" demiş! Şimdi isyan ediyor!

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" Kemal Klıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar" demiş! Şimdi isyan ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri döneminde "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar" dediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün halkı direnmeye davet eden CHP lideri "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri döneminde, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ne Oluyor programına konuk oldu. Canlı yayında Atatürk Havalimanı'nın yeşillendirilmesi gerektiğini ve bu düşüncenin iktidar tarafından çalındığını iddia eden CHP lideri, geçtiğimiz gün havalimanının Millet Bahçesi olmasına tepki gösterip, halkı direnmeye davet etti.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Kemal Klıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar demiş! Şimdi isyan ediyor!

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU?"

Haziran 2018 seçimlerinde "Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar"  ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında söyledikleri yeniden gün yüzüne çıkınca "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumları da beraberinde geldi. 

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Kemal Klıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar demiş! Şimdi isyan ediyor!

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün paylaştığı yazısında, "Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?" ifadelerine yer verdi

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Kemal Klıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın yeşil alan olması bizim projemizdi, çaldılar demiş! Şimdi isyan ediyor!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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