Bu ödemelerden yararlananlara müjde! Milyonlarca kişinin hesabına para yatırılacak! 2.7 milyar TL ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde Temmuz ayı için öngörülen yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerini öne çekeceklerini duyurdu. Bakan Göktaş, bugünden itibaren hesaplara toplamda 2,7 milyar TL tutarında ödeme yapacaklarını belirtti.

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Bu ödemelerden yararlananlara müjde! Milyonlarca kişinin hesabına para yatırılacak! 2.7 milyar TL ödeme yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu müjdeyle birlikte yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri öne çekilecek. Konuyla ilgili bilgileri paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın bu ödemeden faydalanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, yaşlı aylıkları için toplamda 1,5 milyar TL tutarında bir ödeme yapılacağını ifade etti. Ayrıca, engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 1,2 milyar TL olarak yatırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programlarının devam ettiğini ve düzenli ödemelerle destek sağlandığını vurguladı.
ödeme

Kurban Bayramı öncesinde Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının önceden ödenmeye başlanacağını aktaran Bakan Göktaş, toplamda 2,7 milyar TL'nin vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti. Bu adımla, yaşlı ve engelli vatandaşların maddi açıdan rahatlaması ve daha iyi bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

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