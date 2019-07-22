BÜ öğrencilerine çift ana dal, yan dal ile dijital üniversite imkanı

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi (BÜ) öğrencilerine, çift ana dal ve yan dal programı ile dijital üniversite imkanı sunmaya başladı.

Batman Üniversitesi 2019-2020 akademik yılından itibaren öğrencilerinden isteyenlere çift ana dal imkanı sunarak aynı anda iki lisans ve önlisans diploması veya yan dal programı ile sertifika alma imkanı sunmaya başladı.

Öte yandan, YÖK tarafından başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'ne Batman Üniversitesi de protokol imzalayarak dahil oldu. İnsan odaklı bir yaklaşımla Türk yükseköğretiminin dijitalleşmesini sağlayarak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun, yerel özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, dijitalleşmenin getirdiği imkanları yükseköğretimin pek çok alanında kullanmayı ve dijitalleşmenin gücünü toplumun her katmanına eriştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Batman Üniversitesi'nin dahil olduğu Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ile ABD ve Avrupa'daki birçok üniversitedeki gibi Batman Üniversitesi'nin de artık, öğretim üyeleri ile üniversite öğrencilerinin, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden interaktif şekilde iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda da sürdüreceği böylece teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacağı açıklandı.

Kaynak: İHA