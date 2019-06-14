Bu okulda öğrenciler karne alamadı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıtepe mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle Çamlıtepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler karne alamadı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıtepe mahallesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hasara yol açtı. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, evler hasar gördü. Selde en büyük hasarı ise Çamlıtepe İlkokulu ve Ortaokulu gördü. Okul binasının zemin katlarını su basarken, okulun bahçesi çamur deryasına dönüştü. Yaşanan sel nedeniyle okulda öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci karne alamazken, okulda karne töreninin Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Karne almak için okula gelen 2. sınıf öğrencisi Bilal Cevahir, karnesini merak ettiğini belirterek, "Dereler taştı. Taşlar yükseldi. Okulumuz tatil olmadı. Karnemi alamadım. Okulumuz çamur oldu. Karnemi merak ediyorum" dedi.

4. sınıf öğrencisi Semanur Köseoğlu ise karnesini alamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Sel olayından dolayı okulumuz kapandı. Karnemizin Pazartesi verileceğini söylediler" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Köse de "Bölgemizde sürekli bu afetleri yaşıyoruz. Burası zaten afet bölgesi. Okulumuzu su bastı. Eğer çocuklar orada olsaydı boğulurdu. Okulun içi su dolu. Çocuklarda bugün karne alamadı" ifadelerini kullandı.

Çamlıtepe Muhtarı Yusuf Kuloğlu da, selde 5 evin alt katlarını su bastığını, en büyük hasarı ise okulun gördüğünü kaydederek, "Ara ara yağmur yağıyordu. Dün akşam sağanak yağış yarım saat sürdü. Evlerde hasar var. HEr yağmur yağdığında bu manzara ile karşılaşıyoruz. Şuanda 5 evin alt katlarını su bastı. En büyük zarar ise okulumuzda var. Bugünde karne günü. Öğrencilere dün akşam haber gönderdik. Yaklaşık 200 öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Geçtiğimiz yıllar yaz aylarında okulun tatil olduğu dönemler yağmur nedeniyle okulu su basıyordu. Bu sene karne gününe denk geldi. Okulumuz çamur içinde. Pazartesi günü öğrenciler karne alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA