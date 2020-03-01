Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor

Kastamonu'da 1869 yılından beri eğitim öğretim verilen Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıllık 1 milyon 370 bin liralık cirosuyla birçok şirketi geride bıraktı. Bu sayede okulda eğitim gören öğrenciler hem okuyor hem öğreniyor hem de para kazanma imkanı buluyor. Öğrencilere ise bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl 60 bin liralık ödeme yapıldı.

1869 yılından beri Kastamonu'da eğitim öğretime devam edilen Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde çalışan öğrenciler, okul masalarından sıraya, dolaplardan raflara, demir doğrama işlerinden süs eşyalarına, mobilyadan süsleme sanatına, kaynakçılıktan metal eşyalara, inşaatlarda kullanılan birçok malzemeye kadar eşya üretiyor. Okul, 2019 yılından ürettiği malzemelerin satışından 1 milyon liralık ciro elde ederken, bu yıl ise iki ay içerisinde 370 bin liralık satış yapmayı başardı. Yıllık yaptığı 1 milyon liralık ciro ile birçok şirketi dahi geride bırakan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, eğitim hayatını devam ettirirken hem öğreniyor hem okuyor hem de bu sayede para kazanma imkanı buluyor. Öğrenciler, öğrendikleri mesleklerin yanında para kazanarak aile bütçelerine ve eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Öğretmenlerinden aldıkları eğitimler sayesinde iş piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının da karşılandığı Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, siparişleri yetiştirmek için yaz dönemlerinde dahi tatil yapmadan çalışıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde koymuş olduğu 1,5 milyon liralık ciro hedefini bu yılki çalışmalarıyla aşmayı planlayan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılının ilk iki ayında 370 bin liralık ciro yaparak büyük bir başarıya da imza atmış oldu. Bu çalışmalar neticesinde okul, geçtiğimiz yıl öğrencilere 60 bin liralık ödeme gerçekleştirdi.

"Okulumuz, eğitim öğretime 1869 yılında başladı"

1869 yılında okulun ilk eğitim çalışmalarına başladığını anımsatan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Kanko, "Bugünkü Kışla Parkında oradaki matbaa binasında eğitim öğretime başlıyor. Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime okulumuz devam ediyor. Toplamda 505 tane öğrencimiz var, 68 öğretmen, 8 idareci ve diğer çalışanlarla birlikte bugün 99 personelle eğitim öğretim hizmetlerini vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Tatillerde dahi okulumuz siparişleri yetiştirmek için çalışıyor"

2019 yılında ön plana çıkan iki tane önemli projelerinin olduğunu anlatan Okul Müdürü Kanko, "Bu okulun tarihinde ilk defa döner sermaye çalışmalarında biz ciddi anlamda bir ciro yakalamış olduk. 2019 yılı sonu itibariyle resmi kayıtlara yansıyan ciromuz 1 milyon lirayı geçti. Şu anda da 370 milyar lirayla da 2020 yılının cirosunu başlatarak devam ettiriyoruz. Bu ciro nereden kaynaklandı, ilimizde yeni yapılan okullarımız oldu. Bu okulların tüm donanım malzemelerini okulumuzda yaptık. Yani geçtiğimiz 2019 yılında yaz tatili de olmak üzere alan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hiç izin yapmadan her gün gece gündüz sürekli çalışarak bu ihtiyaçları giderdiler ve bu ciroyu yakaladılar. Aynı şekilde 2019 yılında gündeme gelen Ahşap Oyuncak Projemiz vardı. Ahşap Oyuncak Projemiz de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan bir projeydi. Biz de pilot okul olarak bu proje kapsamına alındık ve burada da gerçekten ciddi bir yol kat ettik. Bu süreçlerin olumlu şekilde gelişmesinde gerçekten ilimizde Sayın Valimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün, Bakanlığımızın yetkililerinin ciddi katkıları oldu. Tek amacımız bundan sonra bunları daha ileriye götürmek olacaktır, gerek döner sermaye çalışmaları olsun gerekse ahşap oyuncaktaki çalışmalarımızı olsun bunları daha üst seviyelere çıkartmak, bu anlamda bizim çok ciddi hedeflerimiz var. Bunları da 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

"Bakanlığımızın 1,5 milyon liralık ciro hedefini bu yıl aşmayı planlıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde ortaya koyduğu 1,5 milyon liralık ciro hedefini bu yıl ki çalışmalarla aşmayı planladıklarını anlatan Kanko, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığımız 2023 yılı vizyonunda bizim gibi meslek okullarındaki döner sermaye çalışmalarını en az 1,5 milyon liralık ciroya çıkarması için okullara hedef koymuştu. Tabii ki burada bizlerin de hedefi sonuçta böyle bir talep geldiği zaman okul imkanlarıyla bunu yapmaktı. Bunu yapmanın diğer sebebi de Bakanlığımızın 2023 vizyonunda ortaya koymuş olduğu ciroları yakalamaktı. Biz, 2019 yılı içerisinde 1,5 milyon liralık hedefi yakalayamadıysak bile 1 milyon liralık ciro hedefin yakaladık ve bu arada 370 bin liralık bir ciromuzu da 2020 yılına sarkmış oldu. Dolayısıyla biz, 2019 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarla 1 milyon 370 bin liralık bir ciroyu yakalamış olduk. Bu da gerçekten hedefe yaklaştığımızın bir göstergesidir. Burada birde cirolardan çok döner sermaye çalışmaları sırasında gerçek ürünlerin üretilmesi, okullarımızın ihtiyacı olan alanlarımızda üretilen gerçek ürünler üzerinde çocuklarımızın çalışmasıdır. Çocuklarımızın bu sayede eğitim seviyelerinin daha ileri gelmesini sağladığı gibi bu çalışma karşılığında almış oldukları ücretlerle çocuklarımızdaki motivasyonu da arttırıyor. Bu da okulumuzdaki eğitim öğretim çalışmasını olumlu bir şekilde yansıyor. Tabii ki bizim hedefimiz sadece burada bakıldığı zaman mobilya ve metal işleri bölümü değil, bu döner sermaye çalışmalarını tüm alanlara yaygınlaştırmak istiyoruz. Geçmiş dönemde makine olsun, mobilya olsun, metal teknolojisi olsun, elektrik ve elektronik teknolojisi olsun bu alanlarda da döner sermaye çalışmalarını biz, Bakanlığımızın göndermiş olduğu ödeneklerle Motorlu Araçlar Teknolojisinin alanımızdaki altyapıyı da iyileştirdik. Onlarla da 2020 yılı içerisinde döner sermaye çalışmalarında ciddi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum ve bu çalışmalarımızı üst seviyeye getireceğimizi söyleyebiliriz"

"Öğrencilerimize, geçtiğimiz yıl 60 bin lira ödeme yaptık"

2019 yılı içerisinde 2020 yılına sarkan ödemeler hariç 60 bin liralık bir ödemeyi döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerimize bugün itibariyle yapmış bulunuyoruz. Öğrencilerimize 60 bin liralık bir ödeme yaptık. Döner sermaye çalışmalarında öğrencilerimiz gerçekten kendi çalışmalarını aşarak gerçek iş üzerinde çalıştıkları için hem becerilerini daha iyi duruma getiriyorlar hem de bu becerileri sonucunda belli bir ücret alıyorlar, hem ücret hem de beceriyle birlikte okulumuzdan mezun olduktan sonra iş piyasasına gerçekten iş adamlarımızın aramış oldukları nitelikli bir eleman olarak ta piyasada olan yerlerini alıyorlar ve piyasada çalışmaya başlıyorlar.

"Okulum bittikten sonra üniversiteyi kazanamazsam kolayca iş bulabilirim"

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamasa bile sektörde alanıyla ilgili kolayca iş bulabileceğini ifade eden Mobilya ve Ahşap Tasarım Bölümü 11. sınıf öğrencisi Cengiz Sarmaşıkoğlu ise, "Okulumun bitmesine sadece 1 yıl kaldı. El becerim artık gelişti. 1 yıl sonra okulum bittikten sonra kolayca bir iş bulabilirim şu an. Eğer üniversiteyi kazanamazsam okulumda öğrendiğim el becerilerimle küçük bir dükkan açıp kolayca bu işi yapabileceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA