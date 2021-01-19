Bu Ömer'leri kim buldu? Ömer'lerin özgeçmişi Erdoğan'dan saklandı mı?

AK Parti İstanbul Beyoğlu ilçe başkanı Enes Özkan tartışmaları devam ediyor. İl başkanı Bayram Şenocak, tarafından ilçe başkanı olarak açıklanan Özkan daha önce attığı twetlerle gündeme gelmiş çok tartışılmıştı Enes Özkan bu kez sosyal medyaya düşen bir resim ile tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulunarak "Büyük kongre sürecimiz önemli bir fırsattır. Belde, ilçe, il kongrelerimizi başlatıyoruz. Mevcut kadrolarımızla beraber herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Bize “Ömer”ler lazım. Bu Ömer’leri bulduğumuzda, şuan ki konumumuzdan daha iler ki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullanarak 7. olağan büyük kongre için teşkilatlarına kongre sürecini başlatmıştı. Erdoğan’ın bize Ömer’ler lazım derken seçilecek, belirlenecek il ve ilçe başkanların Hz. Ömer’in adaleti kibirden uzak, alçak gönüllüğüne vurgu yaparak belirlenecek il ve ilçe başkanlarının çok titizlikle seçilmesinin önemine işaret etmişti.

BU 'ÖMER'LERİ KİM SEÇTİ? BU 'ÖMER'LERİN ÖZ GEÇMİŞİ ERDOĞAN’DAN SAKLANDI MI?

Bu kongre sürecinde tüm illerde olduğu gibi İstanbul ilçelerinde de kongre süreçleri başladı, ve bir çok ilçe başkanı değişerek yerlerine yeni ilçe başkan adayları belli olarak açıklandı. Bu açıklamaları il başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabından duyurarak açıkladı. Açıklanan adayların ardından özellikle Beşiktaş. Beyoğlu ve Kadıköy ilçe başkanlarının öz geçmişleri ve sosyal medya paylaşımları çok tepki çekmişi Beşiktaş ilçe başkan adayı geri çekilmişti. Bu bağlamda Bir çok tartışmalar yaşanmaya başlandı Recep Tayyip Erdoğan’ın bize Ömer’ler lazım söylemindeki bir çok aday o "Ömer" tarifine uymadığı gözüküyor. Özellikle Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy İlçe başkanı olarak belirlenen isimlerin önceki geçmişleri ve sosyal medyadaki paylaşımları çok tartışma konusu olmuştu.

Yine geçmişiyle ve yaptığı paylaşımlarla çok tepki çeken Beyoğlu ilçe başkan adayı Enes Öztürk ile ilgili daha önce basında sosyal medya hesaplarından yaptığı FETÖ övücü paylaşımlarla,fetöcülükle suçlanmıştı. 17- 25 Aralık FETÖ terör örgütü operasyonunu överken altan alttan isim vermeden attığı twetlerle Erdoğan'ı eleştiren birinin aday olarak gösterilmesini anlayamıyorum. Benim anlayamadığım gibi belirlenen ve açıklanan Bu özgeçmişe sahip birisin ilçe başkanı olarak belirlenmesi ve açıklanması çok tepki çekmiş tartışmalara yol açmıştı. Bu tartışmaların ardından Öztürk ile ilgili bir resim sosyal medyaya düşmesi büyük tepkiler neden oldu. Erdoğan’ın bize davayı kurtaracak Ömerler lazım diyerek ilçe başkanları kibirden uzak alçak gönüllü halkın adamı olmalı tarif ettiği kriterlerin hiçbirine uymuyor. Bunun en belirgin kanıtı ilçe başkan adayı Öztürk’ün vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde her tarafından kibir ve gurur akarcasını eli cebinde vatandaşlarla tokalaşarak tepeden bakan görüntüsü tepkilere yol açmış sosyal medyada yapılan paylaşımlarla eleştirilmeye ve bu tip adayların geri çekilmesi yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmış ve bu paylaşımlar devam ediyor.

Açıklanan adaylardan sonra yaşanan bu tartışmalar seçmen ve teşkilatlar bu üç adayın dışında diğer adayların da tercihlerinde de önemli sorunların olduğunu belirterek "İstanbul ilçe başkan adayları belirme çerçevesinde özellikle Erdoğan’ın Ömer’ler kriterlerine uygunluğu araştırılmış mıdır? Bu adayları kimler belirledi? Erdoğan’ın onayına sunulan bu adayların geçmişleri saklanarak mı Erdoğan’ın önüne konuldu?" diye homurdanmalara ve tartışmalara sebep oldu.