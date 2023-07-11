Bu otun iyi gelmediği hastalık yok! İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi': Faydalarını duyan vazgeçemeyecek

İBN-I SINA’NIN BİN YILLIK SIRRI ORTAYA ÇIKTI….

Lavantagillerden olan ama fayda ve tat bakımından ise lavantadan ayrılan karabaş otu insanlığa bir çok faydası bulunuyor. İbni Sina’nın ‘Beyin Süpürgesi ‘ olarak adlandırdığı ve hafızayı güçlendirme özelliğinden dolayı oldukça faydalı olan Karabaş Otu resmen mucizevi bir bitki.





Bin yıl önce hikmeti İbni Sina tarafından insanlığa atfedilen ve

enfeksiyondan, uykusuzluğa, ağrılardan, romatizmaya, beyinden daha birçok rahatsızlıklar şifa olan Karabaş otu hakkında işte merak edilenler….

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Beyni güçlendiren ve hafızayı tazeleyen karabaş otu doğanın bir nimeti. İbn-i Sina'nın 'Beynin Süpürgesi' diye tasvir ettiği Karabaş otu hakkında Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabaş otunun virüs ve bakterilere karşı öldürücü etkisi olduğu ifade eden Koran özellikle Osmanlıda kolera salgınında sıkça bu bitkiden yararlanıldığını da belirtti.





ÇİÇEKLERİNİ SAKIN EZMEYİN

Osmanlıda virüs yok etme özelliğinden dolayı sıkça yararlanılan Karabaş Otu

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Yeşil ve gri arası bir rengi ile diğer bitkilerden kolayca ayrılabiliyor. Ayrıca mor çiçeklere sahip olan Karabaş otu doğada yabani olarak yetişiyor. Ayrıca günümüzde fidesi alınarak da sıcak iklime sahip yerlerde kolayca yetiştirilebiliyor. Karabaş otunu toplarken çiçeklerinin ezilmemesi son derece önemlidir. Çünkü ezilen çiçekler kötü koku salar.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, halk arasında kekiş otu olarak anılan karabaş otunun kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum gibi mineralleri bakımından da oldukça zengin olduğu ifade edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Serhan Koran ayrıca , “Karabaş otunun çay buharının ya da yağının koklanması depresyon, anksiyete ve sinirlilik durumlarında sakinleştirici olarak çok etkili olup, epilepsi dediğimiz sara hastalarında da tedaviye destek olarak kullanılıyor. Karabaş otu çayı hazırlanışı; normal çay gibi suyu kaynattıktan sonra 1 bardak su içine 1 tutam karabaş otu eklenir. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendikten sonra içime hazır hale gelir. Buharını ise hem ağızdan hem burundan soluyabiliriz” şeklinde konuştu.

HER DERDE DEVA

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

KARABAŞ OTUNUN KULLANIMI

2 tatlı kaşığı ister tohumu ya da 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atılır. 5-6 dakika dinlendikten sonra günde bir bardak 10 gün boyunca içilir. Daha sonra ise 7 gün bu küre devam edilir.