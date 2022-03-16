Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? ORC Araştırma'nın son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! Oy oranlarındaki farklılık dikkat çekti
Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? ORC Araştırma'nın son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! Oy oranlarındaki farklılık dikkat çekti
ORC Araştırma'nın Mart ayı seçim anketinde, yüzde 28,1'lik oy oranına sahip olan AK Parti ilk sırada yer aldı. Partilerin oy oranındaki farklılıklar dikkat çekti. İşte çalışmada partilerin aldıkları oy oranları...