Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? ORC Araştırma'nın son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! Oy oranlarındaki farklılık dikkat çekti ORC Araştırma'nın Mart ayı seçim anketinde, yüzde 28,1'lik oy oranına sahip olan AK Parti ilk sırada yer aldı. Partilerin oy oranındaki farklılıklar dikkat çekti. İşte çalışmada partilerin aldıkları oy oranları...

1 11 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi siyaset gündeminde sıcaklık yerini koruyor. AK Parti ve MHP seçimlerin 2023 yılında yapılacağının altını çizerken muhalefet ise erken seçim ısrarını sürdürüyor.