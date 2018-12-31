Bu pazar tezgahındaki ürünler, şehit aileleri ve yakınlarına ücretsiz

ÇANAKKALE'de, 10 yıldır pazarcılık yapan Kevser Boz (57) ile oğlu Sabit Boz (35), tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri, açtıkları pazar tezgahında satıyor. Anne- oğul, şehit aileleri ve yakınlarından ise ürünler için para almıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Kevser Boz, 10 yıldır pazarcılık yaparak, geçimini sağlıyor. Boz, kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri, 4 farklı pazar yerinde açtığı tezgahlarda satışa sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerinden arındırılan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerin şehit düşmesine üzülen Boz, Çanakkale'de şehit ailelerine destek olmak için harekete geçti. Boz, pazar yerinde açtığı tezgaha, "Şehit ailesine tüm ürünler ücretsizdir" yazılı etiketi koydu. Kevser Boz ve oğlu Sabit Boz, 1 yıldır tezgahta satışa sundukları lahana, pırasa, taze soğan, ıspanak, marul, kereviz ve turpun yanı sıra köy yumurtası gibi ürünleri de şehit ailelerine ve yakınlarına ücretsiz veriyor. Boz ailesinin tezgahından sebze almak isteyen şehit aileleri ve yakınları, kartlarını göstererek, istedikleri kadar ürün alabiliyor.

'ÜRÜNLERİ KENDİM YETİŞTİRİYORUM'

'Zeytin Dalı Harekatı" sonrası şehit ailelerine ve yakınlarına destek olmak için kendi yetiştirdikleri ürünleri ücretsiz verdiklerini belirten Kevser Boz, "4 pazara çıkıyoruz. Ürünlerimi pazarda kartlarını gösteren, ihtiyacı olan şehit aileleri ve şehit yakınlarına veriyorum. Tezgahımızdaki lahana, kereviz, karnabahar, yumurta, maydanoz, dereotu, taze soğan, pancar gibi kış ürünlerini kendim yetiştiriyorum. Tezgaha gelen şehit aileleri ya da yakınları hangi üründen ihtiyacı varsa alıyor. Her üründen almayan, ihtiyacı kadar ürün alan şehit aileleri ve yakınları da var" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN VE AİLELERİNİN HAKLARI ÖDENMEZ'

Şehit aileleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sabit Boz ise "Bu vatan için canıyla kanıyla şehit oldular. Bizim bu tezgahtaki ürünleri şehit aileleri ve yakınlarına vermemiz hiçbir şey değil. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Şehitlerimizin ve şehit ailelerin hakları ödenmez. Bize haklarını helal etsinler. Bizim haklarımız onlara sonuna kadar helal" diye konuştu.

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DHA