Bu pazarda ne ararsan var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cumartesi günleri kurulan ikinci el pazarında herkes aradığını bulabiliyor. Pazarda antikadan mobilyaya, elektronik eşyadan kıyafete kadar her şey çok ucuza satılıyor.

Alanyurt Salı Pazarı'nda kurulan ikinci el eşya pazarında vatandaşlar akıllarına gelebilecek her şeyi bulabiliyor. Pazarda eldivenden merdivene, mobilyadan elektronik eşyaya, antikadan cep telefonlarına, kıyafetten ayakkabıya kadar çok şeyi bulmak mümkün. İnsan selinin olduğu pazara Bursa ve ilçelerden satıcılar geliyor. Pazara gelenler de, tezgah açanlar da memnun. Gün boyu yüzlerce kişi buraya akın ederek buldukları ürünleri alarak gidiyor. Her bütçeye uygun malın bulunduğu pazarda dikkat edilmesi gerekenler de var. Zira özellikle şarjlı bisiklet, motosiklet alacakların mutlaka evraklarını kontrol etmesi gerekiyor. Bazen burada alınan bu tür ürünlerin çalıntı çıkma ihtimali yüksek. Zaman zaman emniyet ekipleri de pazar yerinde denetim yaparak bir çok çalıntı malzeme ele geçiriyor. İkinci el satıcıları işlerin son zamanlarda biraz durgun olduğunu belirterek, yıllardır burada ikinci el eşya sattıklarını belirtiyor. Her bütçeye uygun eşyalarının bulunduğunu pazarda yoğunluk had safhada.

Kaynak: İHA